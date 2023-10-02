İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Sığınmacı meselesi artık beka meselesi oldu

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, sığınmacı meselesinin artık beka meselesi olduğunu belirterek, geri dönüşlerin başlaması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ayrıca, emeklilerin durumunun vahim olduğunu ve düzenlemelerin Meclis gündemine gelmesi gerektiğini ifade etti.

İyi Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, "Sığınmacı meselesi artık beka meselesi olmuş, toplumsal huzuru bozmuştur. Derhal gerekli adımlar atılmalı, işlemler başlatılmalıdır. İYİ Parti olarak geri dönüşlerin başlaması adına elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız." dedi.

Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığındaki Başkanlık Divanı'nın ardından, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Başkanlık Divanı'nda sağlık ile milli güvenlik politikaları başkanlarının sunum yaptığını ve deprem bölgesine hizmetlerin görüşüldüğünü belirten Zorlu, İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısının da toplantıda ele alındığını söyledi.

Saldırıda yararlanan polisleri hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini vurgulayan Zorlu, "Ülkemizin huzurunu ve dirliğini hedef alan bu hain eylemler karşısında millet olarak bir ve beraber olmayı sürdüreceğiz. Böylesi hain saldırılar karşısında Türk milleti her daim tek yumruk olmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

"Emeklilerimizle ilgili düzenleme Meclis gündemine gelmeli"

TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre dört kişilik ailenin eylül ayındaki açlık sınırının 13 bin 334 lira olduğuna dikkati çeken Zorlu, şöyle konuştu:

"11 bin 400 lira olan asgari ücret artık açlık sınırının altında. Her şeye zam ama iş asgari ücretliye ve emekliye gelince sürekli kulak tıkanıyor. Emeklilerin durumu çok vahim. Her kabine toplantısının ardından emeklilerimiz ekran başında maaş artışı bekliyor ama hükümet maalesef bunu ötelemeye devam ediyor. Yeni yıla bıraktıkları söyleniyor ama orada bile yapılacağı belli değil. Emeklilerimizin iki üç ay daha sabredecek hali kalıp kalmadığı göz ardı ediliyor. En düşük emekli maaşı en az asgari ücret kadar olmalı ve asgari ücret de piyasa şartlarına göre yeniden belirlenmelidir. Emeklilerimizle ilgili düzenleme derhal Meclis gündemine gelmelidir."

"Türkiye'nin demografik geleceği açısından kabul edilebilir değil"

Zorlu, hükümetin sıkı para politikası yönünde attığı adımlarını anımsatarak, "Buna karşın bir devlet bankası aracılığıyla Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı desteğiyle KOBİ'lere en az bir sığınmacı çalıştırmaları şartıyla 1,5 milyon liraya kadar kredi verilmesi gündeme geldi. İşletmeleri desteklemek önemli ama sığınmacı sorunun derinleştiği bir dönemde, geri dönüşleri daha da olumsuz etkileyecek bu uygulama, Türkiye'nin demografik geleceği açısından kabul edilebilir değil." diye konuştu.

Sığınmacıların ülkelerine geri dönüşlerinin sağlanması gerektiğini belirten Zorlu, "Sığınmacı meselesi artık beka meselesi olmuş, toplumsal huzuru bozmuştur. Derhal gerekli adımlar atılmalı, işlemler başlatılmalıdır. İYİ Parti olarak geri dönüşlerin başlaması adına elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız." dedi.

Aday adayının çok olduğu yerlerde anket yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Suat Sarı'nın İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddialarının sorulması üzerine Zorlu, "Suat Bey, partimizin önemli bir görevinde bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Grup Sözcüsü ancak aday çalışmalarımız devam ediyor. Gerek İstanbul, gerek Ankara, gerekse diğer iller için çalışmalar belli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşırız." yanıtını verdi.

Zorlu, aday adaylarının çok olduğu yerlerde adayların belirlenmesinde anket çalışmalarına başvuracaklarını bildirdi.