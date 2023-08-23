İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: İftira ve kara propagandanın çöküşü

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında kovuşturmaya yer olmadığı kararına ilişkin "Aradan geçen 7 yıl sonra çıkan bu karar, söz konusu soruşturmayı bahane ederek yalan ve iftira kampanyası yürütenlere, onların kullanışlı aparatlarına çok geç de olsa hukuk zemininde verilmiş net bir cevaptır. Bizim nazarımızda zaten 'yok hükmünde' olan bir iftira resmi bakımdan da yerle yeksan olmuştur. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki İYİ Parti'nin ve Genel Başkanımızın olduğu yerde terör örgütlerine asla geçit yoktur" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 2016 yılında "gizli tanık" beyanlarına dayandırılarak; "FETÖ suçlaması" iddiasıyla başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına kararına ilişkin açıklama yaptı. Zorlu'nun bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bir iftira ve kara propagandanın çöküşü. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile ilgili olarak, (sözde) bir gizli sanığın iddiaları ile 2016 yılında başlatılan, (sözde) FETÖ soruşturmasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Ağustos 2023 (dün) tarihli kararıyla kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir. Unutmamak gerekir ki, Genel Başkanımız, gizlilik kararıyla yürütülen bu soruşturmada ifade vermek için birçok kez Savcılığa başvuru yapmış; 'Bu iddianızı ispatlayıp, gereğini yapın. Ben buradayım. İspatlayamazsanız da şerefsizsiniz' demiş olmasına rağmen ifadesine bile başvurulmamıştı. Aradan geçen 7 yıl sonra çıkan bu karar, söz konusu soruşturmayı bahane ederek yalan ve iftira kampanyası yürütenlere, onların kullanışlı aparatlarına çok geç de olsa hukuk zemininde verilmiş net bir cevaptır. Bizim nazarımızda zaten 'yok hükmünde' olan bir iftira resmi bakımdan da yerle yeksan olmuştur. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki: İYİ Parti'nin ve Genel Başkanımızın olduğu yerde terör örgütlerine asla geçit yoktur."