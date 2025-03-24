İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez: CHP'ye de kayyum atanabilir

İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Op. Dr. Turhan Çömez, Haberler.com'da Muhammed Fatih İnce'nin konuğu oldu. Türkiye'nin sıcak siyasi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çömez, ekonomiden hukukun işleyişine, kayyum tartışmalarından terörle mücadeleye kadar birçok kritik konuda görüşlerini paylaştı. Çömez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi stratejisine dair önemli analizlerde bulunurken, CHP'ye kayyum atanma ihtimaliyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

TÜRKİYE'NİN EKONOMİK ÇIKMAZI

Turhan Çömez, Türkiye'de derinleşen ekonomik krize dikkat çekerek, vatandaşların alım gücünün her geçen gün daha da düştüğünü belirtti. Enflasyonun kontrol edilemez seviyelere ulaştığını vurgulayan Çömez, hükümetin ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirdi. "Ekonomik kriz sadece halkın cebini değil, ülkenin geleceğini de tehdit ediyor" diyen Çömez, çözüm olarak üretim ekonomisine geçilmesi gerektiğini savundu.

KAYYUM TARTIŞMALARI VE HUKUKUN ÜZERİNDEKİ BASKI

Son dönemde bazı belediyelere kayyum atanması ve CHP'ye kayyum atanma ihtimali konusundaki iddialara değinen Çömez, bunun demokrasinin temel ilkelerine aykırı olduğunu dile getirdi. "Hukukun siyasallaştırılması, ülkemizde adalet sistemine duyulan güveni sarsıyor" ifadelerini kullanan Çömez, bağımsız yargının ve hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğini belirtti.