Haberler

Dervişoğlu Fatsa'da: Fındık Fiyatı ve Üretici Sorunları Gündemde

Dervişoğlu Fatsa'da: Fındık Fiyatı ve Üretici Sorunları Gündemde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Fatsa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Fatsa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Plevne Meydanı'nda halka hitap eden Dervişoğlu, ceketini çıkararak memleket için memleketi Fatsa'da kollarını sıvayacağını söyledi.

Dervişoğlu, memleket için yollara düştüğünü belirterek, "Aşkımız hem memleket hem millet aşkıdır. Arkamızda Fatsalılar var. Ben, Fatsalıların duaları ve sevgileriyle Türkiye'nin her yerinde tek başıma gezebiliyorum Allah'ın izniyle." dedi.

Fındık üreticilerinin son yıllarda kahverengi kokarca ve zirai don nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığına işaret eden Dervişoğlu, açıklanan fındık alım fiyatının da düşük olduğunu kaydetti.

Dervişoğlu, fındık piyasasındaki fiyat istikrarsızlığına da dikkati çekerek, "Devlet fındık fiyatını açıkladığında başka bir kurum, başka bir fiyat açıklayamaz." diye konuştu.

Fındığın, açıklanan fiyat üzerinden kota konulmadan alınması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Fındık meselesinin çözülebilmesi için fındığın sıradan bir ürün değil, bölgemiz açısından bir yaşam biçimi olduğunu bilen ve kabul eden bir iktidara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda esnafı ziyaret etti, taleplerini dinledi.

Kaynak: AA
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
5 ilde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

Tuğba Ekinci dahil çok sayıda gözaltı! Suçlama vahim

Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede goller peş peşe

Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede goller peş peşe geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plajda utandıran görüntü! 'Polisi arıyorum' dese de umursamadılar

Plajda utandıran görüntü! "Polisi arıyorum" dese de umursamadılar
Bolivya'da askeri tesiste patlama: 2 ölü, 81 yaralı, 7 kayıp

Ülke kana bulandı! Askeri tesiste peş peşe patlama

Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor

Ev alacak ve satacaklar dikkat! Tüm sistem sil baştan değişiyor
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor

Üçüncü kez evleniyor! Müstakbel damat tanıdık bir isim

38 yaşındaki profesyonel koşucunun acı sonu

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı

Derbide kadroya alınmadı, lüks aracıyla Samandıra'dan ayrıldı

Derbide kadroya alınmadı, lüks aracıyla tesisten böyle ayrıldı