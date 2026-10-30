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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ofluoğlu Uşak'ta çözüm önerilerini anlattı

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ofluoğlu Uşak'ta çözüm önerilerini anlattı
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, Uşak'ta düzenlediği basın toplantısında hükümetin ekonomi ve dış politikalarını eleştirdi. Ofluoğlu, iktidara gelmeleri halinde çözüm getireceklerini belirterek Türkiye'nin umudu İYİ Parti ifadesini kullandı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, " Türkiye'nin umudu İYİ Parti. Bütün vekilleriyle Türk milletinin ve Türk devletinin menfaatlerini gözetmeye devam edecek, üreterek refaha ulaşacağız." dedi.

Ofluoğlu, partisinin Uşak İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kentte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İl il gezerek vatandaşların derdini dinlediklerini aktaran Ofluoğlu, İYİ Partinin politikalarını ve çözüm önerilerini vatandaşlara anlattıklarını ifade etti.

Hükümetin ekonomi ve dış politikalarını eleştiren Ofluoğlu, iktidara gelmeleri durumunda bunlara çözüm getireceklerini belirtti.

Kevser Ofluoğlu, şöyle devam etti:

" Türkiye'nin acilen bir zihniyet ve yönetim değişikliğine ihtiyacı var. Türkiye'nin umudu İYİ Parti. Bütün vekilleriyle Türk milletinin ve Türk devletinin menfaatlerini gözetmeye devam edecek, üreterek refaha ulaşacağız. Ekonomide adaletsizlikleri ortadan kaldıracağız ve Türkiye'yi hak ettiği gibi yöneteceğiz. Buna da Türkiye'nin maddi imkanları yeter."

Ofluoğlu'na, İYİ Parti Uşak İl Başkanı Ayşegül Sözver Obalı da eşlik etti.

Kaynak: AA
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