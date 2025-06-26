İYİ Parti'den Yerli Üretim ve Çocuk İşçilerle İlgili Eleştiriler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, hayvancılıkta yerli üretime verilen desteklerin önceki yıllara göre azaldığını ileri sürerek, yerli üretimin bitirildiğini savundu.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlayan ifadelerinin Meclis tutanaklarından çıkarılması ve Aslan'a ceza verilmesi için talepte bulunduklarını ancak bugüne kadar bir netice alamadıklarını belirtti. Çömez, bu konuda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan bir cevap beklediklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda 4 ay önce yoklama talebinde bulundukları bir birleşimde sahte imzayla pusula verildiğini savunan Çömez, bu konuyu TBMM Başkanı Kurtulmuş'la yaptıkları görüşmede dile getirdiklerini aktardı.

TBMM Genel Kurulunda, dün benzer bir durumun yaşandığını belirten Çömez, "İşte bu sebeple Sayın Meclis Başkanı'na yeniden bir dilekçe verdik ve bundan sonra parlamentoda herhangi bir sahte imza, sahte oy kullanılmaması için gereğini yapmasını kendisinden talep ettik" diye konuştu.

Ülkede yoksulluk sınırı 81 bin 750 lirayken ortalama memur maaşının 49 bin 600 lira, ortalama kamu işçisi maaşının 43 bin 660 lira, asgari ücretin 22 bin 104 lira, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 lira olduğunu söyleyen Çömez, bahsettiği bu kesimlerin yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi.

Çömez, "Eurostat verilerini açıkladı geçtiğimiz günlerde; Avrupa'da yoksullukta Türkiye birinci sırada." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, hayvancılıkta yerli üretime verilen desteklerin önceki yıllara göre azaldığını ileri sürerek, yerli üretimin bitirildiğini savundu.

Yerli hayvancılığa 2014'te 1,1 milyar dolar destek verilirken, bugün bu rakamın 490 milyon dolara düştüğünü aktaran Çömez, 2014'te ithalata 120 milyon dolar para harcanırken, bugün bu rakamın 1,38 milyar dolara yaklaştığını iddia etti.

OECD rakamlarına göre 720 bin çocuk işçi olduğunu ve her yıl 80'e yakın çocuğun iş kazalarında hayatını kaybettiğini kaydeden Çömez, geçen yıl 50 binden fazla çocuğun dilencilik yaparken sokaktan toplandığını, bir günde Narkokapan operasyonunda 110 çocuğun uyuşturucu satarken yakalandığını, 2023'te 26 bin çocuğa cinsel istismar uygulandığını söyledi.