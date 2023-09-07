İYİ Parti, Burdur'da yapılan hastane çevresindeki arsaların ucuza satılmasına karşı çıkıyor

Burdur'da yeni yapılan hastanenin çevresinde bulunan belediyeye ait arsaların ucuza satışa çıkarıldığı gerekçesiyle satışa karşı çıkan İYİ Parti grubu adına açıklama yapan Belediye Meclis Üyesi Mesut Özcan, "Arazilerin bu kadar ucuza satılması Burdur'un geleceğinin talan edilmesidir" dedi.

Burdur'da yeni yapılan devlet hastanesi yakınlarında bulunan belediyeye ait arazilerin işletme olarak yapılması için Burdur Belediyesi Meclis'te satışa çıkarma kararı aldı. Bu karara tepki gösteren İYİ Parti Meclis üyeleri bir an önce bu karardan dönülmesi gerektiğini talep etti.

İYİ Parti Burdur İl Başkanlığında İl Başkanı Namık Kemal Özkan'ın da katıldığı basın toplantısında parti adına konuşan İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Mesut Özcan, "Bu satış maalesef kamu vicdanını yaralayıcı ve zarar veren bir satış olacaktır. Daha geçen ay aynı bölgede belediyemizin kendi imkanları ile yapıp ortalama 9-10 milyon TL ye sattığı taban alanı 35 metrekare olan tek katlı işyerlerini göz önüne alırsak; üzerine zemin katı ticari olan tabanı 400 metrekare (çekme katı + bodrum katı ile beraber 800 metrekare), 5 kat inşaat (15 ile 20 daire) yapılabilecek, ortalama bin metrekarelik her bir arsanın yaklaşık 6 Milyon TL 'den satışa çıkarılmasında kamu yararı yoktur. Bunun adı başka bir şey olmalı. Toplamda yaklaşık 8 bin metrekare kapalı ticari alan, 25 bin metrekare konut yapımına uygun, 6 bin metrekare açık alana sahip bir yeri 6 milyon TL x 10 = 60 milyona satışa çıkarmak Burdur'un geleceğini talan etmek demektir. Değil 60 milyon, 600 milyonda olsa bu bir peşkeştir. Önceki yöntemle satarsak Burdur'un su için, yol için, temel hizmetlerin finansmanı için, kredi aramak için bir derdi kalmaz. Burdur'un birkaç yıllık bütçesi karşılanabilir. Bizlerin cebine, mecliste aleyhte veya lehte oy kullanan üyelerimizin cebine bir şey girmeyeceğini biliriz. Çok az bir miktar belediye kasasına girerken, pastanın büyük kısmı da bir yerlere gider. Burdur ve Burdurlu da arkasından bakar, sonra da hizmet bekler" dedi

"Hiçbir hizmet konusunda acele etmezken satış konusunda ki aceleniz neden?"

Ayrıca belediye olarak yapılan faaliyetlerde acele edilmezken satış olayında aceleci davranıldığını dile getiren Özcan, "Hiçbir hizmet konusunda acele edilmezken bu satış konusundaki acele nedendir? Kararı istişare etmek için bir hafta süre isteğini bile göze alamayanlar alelacele oy çokluğu ile kararı aynı hafta içinde uygulamaya koyarak gazete ilanına çıkmıştır. Aynı hızı her işimizde gösteriyor muyuz? Daha önceden de bazı konularda sıkıntıya girdiğimiz olmuştu. Düşünerek konuşarak anlaşıp kararlarımızı hep oy birliği ile aldık. İlk defa oy çokluğu ile acil bir karar aldık. İlk defa CHP'li meclis üyeleri tarafından istifa etmeye davet edildim. İlk defa sözlü taciz edildim. Neden? İstifayı kesinlikle düşünmediğimi de ayrıca buradan söylemiş olayım. Aklıma deli sorular geliyor. Paraya mı çok ihtiyacımız var yoksa seçim yaklaşıyor da ondan mı acele ediyoruz, yoksa acilen birilerini memnun mu edeceğiz? Bir yerlerden talimat mı geldi? Bu arsalar herhangi birinizin olsa aynı fiyata satar mısınız?" şeklinde konuştu.

Satış iptali için hukuki yollara başvuracaklarını söyleyen İYİ Partililer Burdur halkının ellerini vicdanlarına koyarak alınan bu karar karşısında kendilerine destek vermelerini talep etti. - BURDUR