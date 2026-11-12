İYİ'li Çömez, fon soruşturmasında 440 kişilik şebekenin üyelerinin açıklanmasını istedi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, fon soruşturmasına ilişkin, "Cumhuriyet tarihinde böylesine alçak, koordineli ve her alana nüfuz etmiş güçlü bir şebeke olmadı. Bu şebekeyi, uzantılarını, bu soygunu yapanları çamaşır suyuyla 40 gün yıkasanız arınmaz." dedi.

Çömez, Meclis'teki basın toplantısında, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl şubat ayında, "Borsa İstanbul piyasasında olağan dışı fiyat hareketliliklerine" ilişkin resen bir soruşturma başlatıldığını hatırlatan Çömez, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yürütülen söz konusu soruşturmaya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Fon soruşturmasından önce borsadaki işlemlere ilişkin geçmişte yapılan şikayetler bulunduğunu anlatan Çömez, "Devleti ve milleti soyan bu 440 kişilik şebekenin bütün üyelerini öğrenmek ve bilmek istiyoruz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, şunları kaydetti:

"Başından beri söylüyoruz, organize bir suç şebekesi bu. Cumhuriyet tarihinde böylesine alçak, koordineli ve her alana nüfuz etmiş güçlü bir şebeke olmadı. Bu şebekeyi, uzantılarını, bu soygunu yapanları çamaşır suyuyla 40 gün yıkasanız arınmaz. Bu kadar kirli, karmaşık, rezil bir yapı. Günlerdir ilan ediyoruz bu şebekenin ayrıntılarını. Sayın Bakan, 'Hiyerarşik, sistemli bir işbirliği var' dedi. Doğru. O zaman soruyoruz Sayın Adalet Bakanına, 'Bu şebekenin hiyerarşik, sistemli işbirliği içerisinde nasıl çalıştığını bize anlatacaksın."

Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, MASAK başta olmak üzere kamu bürokrasisinin ihmali bulunduğunu söyleyen Çömez, "Bu yapının içerisinde bir kişi 'hayır' demiş olsa, sistemi deşifre etseydi bu kepazelik olmayacaktı." dedi.

Turhan Çömez, "fon vurgununa" yönelik detaylı araştırma ve çalışma yaptıklarını, edindikleri bilgi ve belgeleri milletin hakkını savunmak adına ilgili tüm kurumlarla paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA