Haberler

İtalya Başbakanı Meloni: "Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması için hukuki bir yol bulmak hiç de kolay değil"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'nin gündemindeki dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda kullanılması konusunda hukuki zorluklara dikkat çekti. Meloni, Rus varlıklarının kullanımı için sağlam hukuki temellerin gerektiğini vurgulayarak, barış görüşmelerinde Moskova'nın tutumunu eleştirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa'nın gündemindeki dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması konusuna değinerek, " Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması için hukuki bir yol bulmak hiç de kolay değil" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'nin (AB) gündemindeki "dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda kullanılması" konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Meloni, AB Liderler Zirvesi öncesinde parlamentoda konuşma yapan, "Ukrayna'nın finansmanına yardımcı olmak amacıyla dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına yönelik hukuki bir yol bulmak hiç de kolay değil" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin mali sonuçlarından sorumlu tutulmasını desteklediklerini söyleyen Meloni, oluşturulacak herhangi bir mekanizmanın sağlam hukuki temellere dayanması ve ülkeleri ucu açık yükümlülüklere maruz bırakmaması gerektiği uyarısında bulundu. İtalyan başbakan, "İtalya elbette Rusya'nın saldırdığı ülkenin yeniden inşası için bedel ödemesi gerektiği ilkesini kutsal saymaktadır, ancak bu sonuca sağlam bir hukuki zeminle ulaşılmalıdır" ifadelerini kullandı. Giorgia Meloni, önerilen Rus varlıklarının kullanımına ilişkin olarak, "özellikle itibar, misilleme ya da ulusal bütçelere yeni ve ağır yükler getirilmesi gibi konularda netlik istediğini de ekledi.

İtalya Başbakanı Meloni, ABD arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmelerinde Moskova'nın Donbas bölgesinin tamamını kontrol etme ısrarına da dikkat çekti. Meloni, "Bir barış anlaşmasının önündeki asıl engel, Rusya'nın 2022'nin sonlarında tek taraflı olarak ilhak ettiğini duyurduğu dört Ukrayna bölgesini askeri olarak ele geçirememesidir" şeklinde konuştu. İtalya başbakanı, Moskova'nın fiilen kontrol edemediği bölgeler üzerinde hakimiyet talep ettiğini vurguladı.

AB liderlerinin yarın büyük bölümü Belçika'da tutulan ve dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'nın bütçe ve savunma ihtiyaçlarını desteklemek için kullanılmasını öngören önerileri ele alması bekleniyor. Moskova bu plana sert şekilde karşı çıkıyor. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı; 5 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı

Gazoz sandığı içecek bambaşka bir şey çıktı! Yaşam savaşı veriyor
Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt

Galatasaray'ın yıldızından Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
title