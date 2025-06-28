İstanbul'da düzenlenen 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi,...
İstanbul'da düzenlenen 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması gibi projelere hibe desteği sağlayacağız" dedi.
İstanbul'da düzenlenen 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması gibi projelere hibe desteği sağlayacağız" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika