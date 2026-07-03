Haberler

Erdoğan: Nimetin hukukunu gözetmek en yüce erdemdir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nimeti aziz bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. İnsanın insan üzerinde nasıl hakkı varsa, nimetin de insanın üzerinde hakkı vardır.

İstanbul'da 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nimeti aziz bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. İnsanın insan üzerinde nasıl hakkı varsa, nimetin de insanın üzerinde hakkı vardır. Nimetin hukukunu gözetmek en yüce erdemlerden biridir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer

F.Bahçe'den Beşiktaş'a iki transfer
4 kuzeni hayatta koparan psikologdan ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim

4 kuzeni hayatta koparan psikologdan dikkat çeken sözler
Galatasaray forması giyen Marius Mouandilmadji özür diledi

Galatasaray formasını giymek başını yaktı
Müjdeyi verdiler! TFF'den yeni futbol kuralları açıklaması

Futbol kurallarında değişiklik! Süper Lig'de ilk kez uygulanacak
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı

''İstifa etmeyeceğim'' deyip baş kaldırmıştı! Gözünün yaşına bakılmadı