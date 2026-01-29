Haberler

Bakan Işıkhan: "İşsizlik oranı aralık ayında yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti"

Bakan Işıkhan: 'İşsizlik oranı aralık ayında yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti'
Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı Aralık ayında işsizlik oranının %7,7'ye düştüğünü ve son 25 yılın en düşük seviyesine gerilediğini duyurdu. 'Genç İstihdam Hamlesi-GÜÇ Programı' ile 3 yılda 3 milyon gencin istihdama katılması hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlik oranı, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından aralık ayı işsizlik ve istihdam verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşsizlik oranının son 25 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Işıkhan, "İşsizlik oranı, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle hem 25 yılın en düşük seviyesine geriledi hem de 32 aydır tekli hanelerde seyrini sürdürüyor. İşsiz sayısı ise 286 bin kişi azalarak, 2 milyon 736 bin kişiye geriledi" diye konuştu.

"3 yılda 3 milyon gencimizin istihdama katılmasını sağlayacağız"

Özellikle gençlerin ve kadınların işgücüne ve üretime etkin katılımını sağlamak için gayret ettiklerinin altını çizen Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Uyguladığımız İş Pozitif gibi programların da etkisiyle kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 10,5 ile 2013 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı aynı dönemde 1,1 puan azalarak yüzde 14,1'e geriledi. Gençlerimizin kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdam içerisinde yer almasını sağlamak amacıyla 'Genç İstihdam Hamlesi-GÜÇ Programı'nı hayata geçirmiştik. 3 yılda 3 milyon gencimizin istihdama katılmasını sağlayarak, bu alanda da tarihimizin en önemli atılımlarından birini yapmış olacağız. İstihdam sayısı, aynı dönemde 32 milyon 685 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise yüzde 49,1 seviyesini korudu. İşgücü, 35 milyon 421 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 53,2 olarak gerçekleşti."

Işıkhan, işsizliğin azaltılması, nitelikli istihdamın artırılması ve işgücü piyasasının güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
