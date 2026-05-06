Güney Kıbrıs'ta İsraillilerin satın aldıkları köyün kilisesine girişleri engellediği iddiası

İsrailli yatırımcıların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentinde bir köyü satın aldığı ve bölge sakinlerinin köydeki kiliseye girmesine izin vermediği iddia edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde İsrailli yatırımcılara ilişkin tartışmalar büyüyor. Rum medyasından Skala Times gazetesinin haberine göre Limasol kentindeki Trozena köyü İsrailli yatırımcılar tarafından satın alındı. Köydeki Aziz Georgios Kilisesi'ne gelen Rumların da içeri alınmadığı belirtildi. Konuya ilişkin gazeteye konuşan bir polis, bölgede geniş bir arazinin İsraillilerin mülkiyetine geçtiğini doğruladı ve özel mülkiyet sınırları içerisinde kalan alanlara erişimin kısıtlanabileceğini ifade etti. Polis, kamuya açık alanların kullanımının ise engellenemeyeceğini, bir kısıtlama durumunda vatandaşların güvenlik birimlerine başvurması gerektiğini belirtti.

"İsrail bağlantılı bir şirket çok sayıda arsa ve konut satın aldı"

Eski milletvekili George Perdikis de Trozena köyü ve kiliseye erişimin engellendiğine dair bilgiler aldıklarını ifade ederek İsrail bağlantılı bir şirketin bölgede çok sayıda arsa ve konut satın aldığına dikkat çekti. Perdikis, bazı yapıların yıkıldığı ve bölgede imar faaliyetlerinin yürütüldüğüne dair şikayetlerin kendilerine ulaştığını belirtirken, alanın sit statüsünde olduğunu ve yetkililerin kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini vurguladı.

"İsrailli bir yatırımcının köyün yaklaşık yüzde 80'ini satın aldı, köye giriş yasaklanmadı"

İddialara ilişkin bir açıklama da Arsos bölge muhtarı Giannakis Giannakis'ten geldi. Giannakis, İsrailli bir yatırımcının köyün yaklaşık yüzde 80'ini özel kişilerden satın aldığını ve bölgede restorasyon ile altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Köye girişin yasaklanmadığını ifade eden Giannakis, inşaat faaliyetleri nedeniyle belirli alanlarda güvenlik önlemleri alındığını söyledi.

Güney Kıbrıs'ta İsrail varlığı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde son dönemde yabancılara yönelik arazi satışlarının artması, özellikle Doğu Akdeniz'deki dengeler açısından yeni tartışmaları beraberinde getirdi. İsrail bağlantılı yatırımcıların stratejik konumda bulunan bölgelerde yoğunlaşması, adanın demografik yapısı kadar jeopolitik dengeleri açısından dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor. Doğu Akdeniz'de enerji, güvenlik ve egemenlik alanlarında süregelen hassasiyetler göz önüne alındığında GKRY'de yabancı unsurların geniş arazi ve yerleşim alanlarını kontrol etmeye başlaması, bölgedeki güç dengeleri açısından kritik bir gelişme olarak kayda geçiyor. Bu kapsamda söz konusu yatırımların yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik sonuçlar doğurma potansiyeli taşıdığı vurgulanıyor. - LİMASOL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı