Haberler

İsrail'den Mısır'a gaz ihracatına onay

İsrail'den Mısır'a gaz ihracatına onay
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Leviathan Doğal Gaz Sahası'ndan Mısır'a yapılacak 35 milyar dolarlık doğalgaz ihracat anlaşmasını onayladıklarını açıkladı. Anlaşma, bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağı iddia ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'a yaklaşık 35 milyar doğar değerinde doğalgaz ihracatına izin veren anlaşmaya onay verdiklerini duyurdu.

İsrail, tarihindeki en büyük doğalgaz ihracat anlaşmasına onay verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Leviathan Doğal Gaz Sahası'ndan Mısır'a yaklaşık 35 milyar doğar değerinde doğalgaz ihracatına izin veren anlaşmayı onayladıklarını duyurdu. Netanyahu, "Bugün İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşmasını onayladım. Anlaşma 34,67 milyar dolar değerinde. ABD'li Chevron şirketi ve İsrailli ortaklarla yapılan bu anlaşma, Mısır'a gaz tedarikini sağlayacak" dedi.

Netanyahu, anlaşmanın bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağını iddia etti. Geçtiğimiz ağustos ayında imzalanan anlaşma, bazı sorunlar nedeniyle ertelenmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Alanyaspor, Trabzonspor'u deplasmanda yenerek büyük bir sürprize imza attı

Trabzonspor'a kendi sahasında şok skor
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Mauro Icardi'den kafaları karıştıran olay paylaşım

Icardi'den herkesi şaşırtan olay paylaşım
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor

Konyaspor, Süper Lig devinin satışa koyduğu iki yıldızına da göz dikti
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
CHP'li Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan geriye yürek burkan anlar kaldı

CHP'li belediye başkanından geriye kahreden görüntüler kaldı
title