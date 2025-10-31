Haberler

İsrail Enerji Bakanı, Mısır ile Doğal Gaz Anlaşmasını İmzalamayı Reddetti

Güncelleme:
İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Mısır ile 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşmasını imzalamayı reddetti. Bu doğrultuda ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın İsrail ziyareti iptal edildi. Cohen, anlaşmanın İsrail'in çıkarları güvence altına alınana kadar imzalanmayacağını söyledi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Mısır ile 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşmasını imzalamayı reddetmesinin ardından ABD'li mevkidaşı Chris Wright'ın İsrail ziyaretini iptal ettiğini açıkladı.

İsrail Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li yetkililerin Mısır ile 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşmasını onaylamaları için İsrailli yetkililere büyük baskı uyguladıkları" belirtildi. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'in "İsrail çıkarları güvence altına alınana ve İsrail pazarı için adil bir fiyat üzerinde anlaşmaya varılana kadar" anlaşmayı imzalamayı reddedeceği ifade edildi. Bu hamlenin ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın 6 günlük İsrail seyahatini iptal etmesine yol açtığı aktarıldı. İsrail ve Mısır arasındaki diplomatik meseleleri çözmek için çaba sarf edildiği kaydedildi.

Israel Hayom'un haberine göre doğal gaz sahasını işleten ABD'li enerji devi Chevron da İsrail'e anlaşmayı onaylaması için baskı yapıyor.

İsrail tarihinin en büyük ihracat anlaşması

Ağustos ayında İsrail'in Akdeniz'deki Leviathan doğal gaz sahası, Mısır'a doğalgaz ihraç etmek için 35 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. "İsrail tarihinin en büyük ihracat anlaşması" kapsamında 2040 yılına kadar Mısır'a yaklaşık 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edileceği ifade edileceği belirtilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
