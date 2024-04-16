İsrail Dışişleri Bakanı İran'a Yaptırım Talep Etti

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, 32 ülkeye mektup gönderdiğini açıklayarak " İran'ın füze planına yaptırım uygulanmasını ve İran'ı çevreleyip zayıflatmanın bir yolu olarak Devrim Muhafızlarının terör örgütü ilan edilmesini talep ettim" dedi.

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının ardından bölgedeki gerilim sürüyor. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, bugün 32 ülkeye mektup gönderdiğini açıkladı. Onlarca dışişleri bakanı ve dünyanın önde gelen isimleriyle görüştüğünü belirten Katz, " İran'ın füze planına yaptırım uygulanmasını ve İran'ı çevreleyip zayıflatmanın bir yolu olarak Devrim Muhafızlarının terör örgütü ilan edilmesini talep ettim. İran çok geç olmadan durdurulmalıdır" dedi.

ABD'den İsrail savunmasına destek vurgusu

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, iki bakanın İran'ın gerçekleştirdiği saldırı ve sonrasındaki gelişmeleri ele aldığı ve ABD tarafının İsrail'den İran'a karşı saldırı düzenlememesi çağrısında bulunduğu aktarıldı. Görüşmede, Austin'in "ABD'nin İsrail'in savunmasına yönelik kararlı desteğini yinelediği ve bölgesel istikrara yönelik stratejik hedefini bir kez daha vurguladığı" ifade edildi. - TEL AVİV