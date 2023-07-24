İspanya'da erken genel seçimler sonuçlandı

İspanya'da yapılan erken genel seçimlerde ne sağ blok ne de sol blok çoğunluğu elde edemedi. Ülkenin yeniden seçime gitme ihtimali olduğu ifade edildi.

İspanya'da dün yapılan erken genel seçimleri sonuçlandı. Ne sağ blok ne de sol blok, çoğunluğu elde edemedi. Ülkenin yeniden seçime gitme ihtimali olduğu ifade edildi.

İspanya'da dün halk erken genel seçim için sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre İspanyol Sosyalist İşçi Partisi, 122 sandalye kazanırken, sağcı Popüler Parti 136 sandalye kazandı. İspanya medyası, seçimden önce Popüler Parti ve aşırı sağcı Vox'un koalisyonuyla hükümetin kurulacağını öngörüyordu ancak Vox 33 sandalye kazanabildi.

Sonuçlar kapsamında, sol blokun hükümeti kurmak için 23 sandalyeye, sağ blokun ise 7 sandalyeye ihtiyacı var. İspanya medyası, ülkede tekrar bir seçim olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.