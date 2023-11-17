İspanya'da aşırı sağcı grupların gösterisi olaylı sona erdi

İspanya'nın başkenti Madrid'de Sosyalist İşçi Partisi'ni (PSOE) protesto eden aşırı sağcı grupların gösterisi şiddetli olaylara yol açtı. PSOE lideri Pedro Sanchez'in Katalan ayrılıkçılara af getirme girişimine karşı çıkan sağcılar, 14. gününde de gösterilerine devam etti. Göstericiler, PSOE'nin merkez binası önünde barikatları yıkarak güvenlik görevlilerine ve basın mensuplarına saldırdı. Polis müdahale etti ve en az 10 kişi gözaltına alındı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de Sosyalist İşçi Partisi'ni (PSOE) protesto eden ağırı sağcı grupların gösterisi bir kez daha olaylı sona erdi.

Hükümeti kurmak için 16 Kasım'da Meclisten güvenoyu alan PSOE lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'in, bağımsızlık yanlısı Katalan siyasi partilerle anlaşarak ayrılıkçı Katalanlara af getirme girişimine karşı çıkan İspanyol sağının gösterileri 14. gününü geride bıraktı.

Aşırı sağcı grupların çağrısıyla, başkent Madrid'deki PSOE'nin merkez binası önünde toplanan göstericiler yaklaşık 4 saat süren eylemlerinin ardından barikatları yıkıp, güvenlik görevlilerine ve basın mensuplarına taş, şişe, golf topu ve meşale attı.

Diğer eylemlerden farklı bir strateji izleyen ve göstericileri dağılmaları için uzun süre uyaran polis, şiddet eylemlerinin sürmesi üzerine müdahale etti.

PSOE'nin binasının çevresindeki sokaklarda koşuşturmaların başladığı, çöp bidonlarının yakıldığı ve çevredeki bazı araçların zarar gördüğü müdahale sonrasında en az 10 kişinin gözaltına alındığı, yaralananların da olduğu görüldü.

Polis, barışçıl eylem yapan İspanyollara müdahale etmedi.

Aşırı sağcı Vox partisi, iki hafta önce başlayan, PSOE ve Sanchez'i hedef alan gösterilerin devam etmesi yönünde açıklama yapıyor.

İspanyol bayrakları taşıyan sağcı gruplar, "Yaşasın İspanya'nın Birliği", "Katalonya İspanyadır", "Hainlere huzur yok" yazılı pankartlar taşıyıp, Sanchez, PSOE ve ayrılıkçı Katalanlar aleyhine sloganlar atıyor.

Madrid'deki gösterilerde bu akşama kadar toplam 63 kişi gözaltına alınıp sonrasında serbest bırakılmıştı.

PSOE-Sumar azınlık sol koalisyon hükümeti kuran ve bunun için dışarıdan 6 siyasi partinin desteğini alan Sanchez, Meclisteki 350 milletvekilinin 179'unun "evet" oyuyla güvenoyu aldı.

Meclisin gelecek haftadan itibaren önceliklerinden biri PSOE'nin sunduğu af yasa tasarısı olacak.

Tasarıda, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler sırasında yasa dışı olarak yapılan 9 Kasım 2014'teki halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinden sonra hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sokaklarda kamu düzenini bozan, şiddet içerikli göstericilere karışan radikal grupların üyelerinin affedilmesi öngörülüyor.