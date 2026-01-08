Haberler

İŞKUR geçen yıl 1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık etti

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılına kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 1 milyon 479 bin kişinin işe yerleştirileceğini açıkladı. İstihdam kapasitesinin artırılması ve işsizlikle mücadele konularında atılacak adımlara dikkat çekti.

2025 yılına ilişkin istatistikleri paylaşan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik. 3,2 milyondan fazla bireysel görüşme ve 900 bine yakın iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 2 milyon 435 bin 200 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. 2026 yılında da başta kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını daha da kolaylaştıran adımlar atacağız. İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Politika
