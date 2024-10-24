Üye Girişi
Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BRICS Oturumunda Tek Kutuplu Sistemi Eleştirdi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BRICS Oturumunda Tek Kutuplu Sistemi Eleştirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BRICS Oturumunda yaptığı konuşmada Batılı ülkelerin müdahaleleriyle uluslararası kurumların etkinliğini kaybettiğini belirtti. Çok kutuplu bir düzenin önemine vurgu yapan Pezeşkiyan, Orta Doğu'daki barışın tehdit altında olduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Genişletilmiş BRICS Oturumunda yaptığı konuşmada, "Batılı ülkelerin müdahaleleri nedeniyle Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Para Fonu gibi birçok kurum etkinliğini kaybetmiş durumda. Tek kutuplu sistemin temelleri artık çürüdü" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Genişletilmiş BRICS Oturumunda konuştu. Pezeşkiyan, tek kutuplu dünya karşısında BRICS üyesi ülkelerin "adil dünya düzeni" oluşturulmasında etkin rol alabileceğini belirtti. Pezeşkiyan, "Ülkeler arasındaki sorunların çözülmesi, ortaklık ve iş birliği ruhunun geliştirilmesi ve dostane ilişkilerin pekiştirilmesi, tek kutuplu sistemin hakimiyetine son vermek isteyen birçok ülkenin ortak talebidir. Batılı ülkelerin müdahaleleri nedeniyle Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Para Fonu gibi birçok kurum etkinliğini kaybetmiş durumda. Tek kutuplu sistemin temelleri artık çürüdü" ifadelerini kullandı.

" Orta Doğu'da barış ve güvenlik ciddi tehditler ile karşı karşıya kaldı"

BRICS'in uluslararası alanda iyi bir iş birliği modeli ortaya koyduğunu belirten Pezeşkiyan, "Yaptırımların, savaşların, soykırımların ve işgallerin olmadığı bir dünya daha yaşanabilir olacaktır. Tek kutuplu sisteme karşı çok kutuplu bir düzenin hakim olduğu bu dünyada, ayrımcılık karşısında eşitlik, aldatmaca karşısında şeffaflık ve savaş karşısında diyalog esas alınacaktır. Geçtiğimiz yıl boyunca dünyada bir çok olay yaşandı ve özellikle Orta Doğu'da barış ve güvenlik ciddi tehditler ile karşı karşıya kaldı" şeklinde konuştu.

"Siyonist İsrail rejimi tarih sayfasında katliamlarına yenilerini ekledi"

İsrail'in Gazze ve Lübnan'da uluslararası hukuku ihlal ederek birçok kırmızı çizgiyi aştığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Siyonist İsrail rejimi yeni bir öfke ve vahşet dalgası oluşturdu ve tarih sayfasında katliamlarına yenilerini ekledi. Bugün Gazze ve Lübnan'da savaşın ateşi yanmaya devam ediyor, barış ve güvenliği sağlamakla sorumlu olan Birleşmiş Milletler ise bu ateşi söndürmede etkisiz kalıyor. Öte yandan başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Siyonist rejime sağladıkları destekler bölgede barışın tesis edilmesini zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

"Engelleri aşmak için kendi aramızda iş birliği yapmalıyız"

Pezeşkiyan, bölgesel ve uluslararası sorunların ortak iş birliği anlayışı ile çözülebileceğini vurgulayarak çok kutuplu sistemi savunan ülkelerin kendi aralarında ekonomiden ticarete, kültürden teknoloji paylaşımına ve bankacılık sistemine kadar birçok alanı kapsayan ortak bir iş birliği alanı oluşturmaları gerektiğini ifade etti. Pezeşkiyan, "BRICS içerisinde gelişmekte olan ülkelerin yer alıyor olması büyük bir fırsat. Oluşturulacak derin ve köklü ekonomik ilişki ağı ile bölge ülkelerine güzel bir armağan verilebilir. Uluslararası ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması, yeni bankacılık sistemlerinin kurulması ve var olan Yeni Kalkınma Bankası'nın (NBD) güçlendirilmesi daha yeni bir dünya inşa etmemize yardımcı olabilir. Yapay zeka konusu ise ayrıca önemli ve ileride doğrudan yaşamımızı etkileyecek öneme sahip. Tek kutuplu sistemin öncüsü ülkeler geçmişte olduğu gibi bugün de gelişmekte olan ülkelerin bu teknolojik kazanımları elde etmelerini engellemeye çalışacaklar. Bu engelleri aşmak için kendi aramızda iş birliği yapmalıyız ve bunun için de ortak yatırımlar ile bilgi ve tecrübe paylaşımı dışında bir seçeneğimiz yok" şeklinde konuştu. - KAZAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mesud Pezeşkiyan Orta Doğu Diplomasi Güvenlik Politika Ekonomi Dünya kazan İran

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı

Öcalan'a yaptığı çağrıyı eleştiren danışmana "Ocak dışısın" dedi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı

İçinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En Hamarat Benim Hatice kimdir? Hatice Demir kaç yaşında, nereli? Masterchef 24 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 EKİM NOW TV YAYIN AKIŞI: Bugün NOW TV'de neler var? Hudutsuz Sevda var mı? ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? Mahinur Özdemir Göktaş sağlık durumu nasıl? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı nerede kaza yaptı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı! Mahinur Özdemir Göktaş yaralandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Ekim canlı döviz kuru! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'un kaç günlük suyu var? BİM AKTÜEL KATALOĞU 25 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 25 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Mine Sevjin Alçiçek kimdir? Terörist Mine Sevjin Alçiçek öldürüldü mü? (TUSAŞ) CANLI ALTIN KURU | 24 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.