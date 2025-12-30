Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan protestolara yönelik ilk açıklama: "Protestocuların talepleri dinlenecek"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan protestolara yönelik ilk açıklama: 'Protestocuların talepleri dinlenecek'
Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolarla ilgili olarak İçişleri Bakanı'na protestocuların temsilcileriyle görüşmesi talimatını verdi. Geçim sorunlarının varlığını kabul eden hükümet, halkın taleplerini dinlemeye ve ekonomik krizi çözmeye hazır olduklarını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, " İçişleri Bakanı'na, protestocuların temsilcileriyle bir araya gelerek haklı taleplerini dinlemesi yönünde talimat verdim" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pezeşkiyan, hükümetin halkın sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye hazır olduğunu vurguladı. Protestocuların temsilcileriyle görüşülmesi talimatı verdiğini belirten Pezeşkiyan, "İçişleri Bakanı'na, protestocuların temsilcileriyle bir araya gelerek haklı taleplerini dinlemesi yönünde talimat verdim. Hükümet, sorunların giderilmesi ve sorumlu bir şekilde yanıt verilmesi için tüm gücüyle hareket edecektir" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, "Halkın geçim sıkıntısı benim her günkü temel kaygımdır. Para ve bankacılık sisteminin ıslah edilmesi ile halkın satın alma gücünün korunmasına yönelik temel adımları gündemimize almış bulunuyoruz" dedi.

"Geçim sorunlarının varlığını kabul ediyoruz"

Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacarani de vatandaşların protestolarını ciddiye aldıklarını belirterek, "Geçim sorunlarının varlığını kabul ediyor ve ekonomik krizi mümkün olan en kısa sürede çözmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. İran halkının talepleri açık ve meşrudur ve biz onları dikkatle dinliyoruz. Düşmanların bu meşru protesto seslerini istismar etmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu. Muhacerani, "Bugün ailelerin geçim sorunları ve ekonomik baskılarla ne kadar iç içe olduğunu açıkça görüyoruz. Ülke anayasasında da yer alan barışçıl toplanma hakkını kabul ediyor ve tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Halk, pahalılığa karşı protesto düzenledi

İran riyali karşısında dolar kurunun 140 bin bandını aşmasının ardından başkent Tahran'da hayat pahalılığına karşı dün protestolar düzenlenmişti. Tahran'ın güneyindeki Alaeddin ve Çaharsu pasajları ile Büyük Pazar'da esnaf kepenk kapatırken, yüzlerce İranlı protestocu Valiasr, Cumhuri ve İnkılap caddelerinde toplanarak yürüyüş gerçekleştirmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hamedan, Kirman, Kiş ve Geşm eyaletlerinde hayat pahalılığına karşı benzer protestoların düzenlendiği görüldü. Ayrıca bugün için de protesto çağrıları sürerken, çeşitli kentlerde yeniden toplanma ve grev çağrıları yapıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
