Irak hükümeti, İran-Irak uçuşları için ABD'den bazı havalimanlarına muafiyet istedi

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Irak hükümeti, İran- Irak arasındaki uçuşların gerçekleştirilebilmesi için bazı havalimanlarına ABD'nin İran hava yolu şirketlerine yönelik yaptırımlarından muafiyet tanınması konusunda Washington yönetimiyle doğrudan görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

Irak hükümeti, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında İran hava yolu şirketlerinin Irak'taki bazı havalimanlarına düzenlediği uçuşlara getirilen kısıtlamalar konusunda Washington ile doğrudan diyalog yürütüldüğünü açıkladı. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerin, ABD Hazine Bakanlığı'nın İran hava yolu şirketlerinin bölge ülkelerindeki havalimanlarına gerçekleştirdiği uçuşlara yönelik aldığı son tedbirlerinin ardından başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Irak'ın talebinin bazı havalimanlarının söz konusu uygulamalardan muaf tutulması ve uçuşların yeniden başlatılmasına izin verilmesi amacı taşıdığı kaydedildi.

"Muafiyet talebi insani gerekçelere dayanıyor"

Irak hükümeti, muafiyet talebinin tedavi, eğitim, dini ziyaretler ve sivillerin ihtiyaçları gibi insani gerekçelere dayandığını bildirdi. Bağdat yönetimi ayrıca bölgedeki krizlerin devam etmesinin mevcut tabloyu daha da karmaşık hale getirdiğini belirterek, tüm taraflara diyalog ve müzakere çağrısında bulundu.

ABD, İran havacılık sektörüne yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, 8 Eylül 2026'da İran'ın havacılık sektörüne yönelik yeni yaptırımlar açıklamış, yaptırım listesine 36 kuruluşu dahil etmişti. Bunlar arasında 27 İran merkezli hava yolu şirketi bulunuyor. Söz konusu yaptırımların ardından Irak'taki bazı havalimanlarında İran'a yönelik uçuşlar durdurulmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı