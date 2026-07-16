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Irak Başbakanı Zeydi'den ABD'li enerji şirketine Irak'taki yatırımlarını hızlandırma çağrısı

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Irak Başbakanı Ali Zeydi, ABD'deki temasları kapsamında Chevron'u ziyaret ederek şirketin Irak'taki yatırımlarını genişletmesi ve projelerini hızlandırması çağrısında bulundu. Görüşmede petrol üretimi, rafineri kapasitesi ve yeni güzergahlar ele alındı.

ABD'deki temaslarını sürdüren Irak Başbakanı Ali Zeydi, ABD merkezli enerji şirketi Chevron'u ziyaret ederek, şirket yönetimine Irak'taki yatırımlarını genişletme ve projelerini hızlandırma çağrısında bulundu.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Zeydi, ABD merkezli enerji şirketi Chevron'un Texas eyaletindeki genel merkezine ziyaret düzenleyerek, Chevron Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mark Nelson ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmeye Irak Petrol Bakanı Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve Elektrik Bakanı Ali Saadi Wahib dahil olmak üzere bazı üst düzey Iraklı yetkililerin de katıldığı belirtildi.

Toplantıda konuşan Zeydi, Irak hükümetinin stratejik hedeflerinden birinin ham petrol üretimini artırmak, rafineri kapasitesini genişletmek ve petrol ihracatında yeni güzergahlar oluşturmak olduğunu söyledi.

Irak hükümetinin yatırımcılar için gerekli tüm kolaylıkları sağlamaya hazır olduğunu vurgulayan Zeydi, petrol rafinerileri, petrokimya tesisleri, doğalgaz üretiminin artırılması ve ileri teknolojilerin Irak'a kazandırılması için Chevron'un daha aktif rol üstlenmesi çağrısında bulundu.

Zeydi ayrıca, uluslararası şirketler için yatırım ortamını iyileştirmeye devam edeceklerini belirterek, yeni yatırımların istihdamı artıracağını ve Irak ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Nelson ise şirketin Irak'ın güneyindeki petrol sahalarına yatırım yapmaya istekli olduğunu belirterek, bölgesel limanlara uzanacak boru hattı projeleri ile depolama tesislerine yatırım yapmayı planladıklarını ve projelerini daha kısa sürede tamamlanması için çalışacakların kaydetti.

Yerel kaynaklar, Başbakan Zeydi'nin beraberindeki heyetle birlikte başkent Washington DC'ye gerçekleştirdiği ziyaret ve sürdürdüğü temaslar kapsamında, Irak ile ABD arasında 18'den fazla anlaşmanın imzalanmasının beklendiğini belirtiyor. - TEXAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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