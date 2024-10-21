İmamoğlu'ndan Yerel Yönetimlere Dair Açıklamalar

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, "Halkımızın belediyelerden artan beklentilerini karşılamaya çalışırken bir yandan da finansal sorunlarla mücadele ediyoruz. Anayasamızdaki 'Mahalli idarelere görevleriyle orantılı' gelir kaynakları sağlanır hükmüne ters düşen bir gelir açmazına doğru sürüklendiğimiz gerçeğini hepimiz yakından yaşıyoruz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 'Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı' Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB Encümen üyeleri, belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, 2025-2029 stratejik plan, Birlik Teşkilat Yönetmeliği, 2025 Yılı Mali Bütçesi, 2025 yılı performans programı gibi konularda kararlar alındı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İmamoğlu, "Değişen dünyadaki kamu yönetimindeki gelişmeleri dikkate alıyoruz. Bilgimizi bütün bu kavramlarla beraber bir havuzda toplanarak birliğimizin kurumsallaşma çalışmalarına hep birlikte hız veriyoruz. Birliğimizi kurumsal kapasite anlamında yeni bir döneme kavuşturarak güçlendiriyoruz. Bununla birlikte yine alınacak kararlarla paydaşlarımızı sürecin içine katarak çoğulcu bir şekilde komisyonları oluşturarak etkin komisyonları üreteceği kavramlarla Türkiye'nin yerel demokrasisini güçlendirme noktasında da ilerici adımlar atmanın başlangıcını hep birlikte yapıyoruz" dedi.

'MESELE PARTİ MESELESİ DEĞİL SİSTEM MESELESİDİR'

Türkiye'nin yerel yönetimlerdeki geleceğine yön verme ve ışık tutma misyonunu Türkiye Belediyeler Birliği'nin yüklendiğini belirten İmamoğlu, "Belediyelerimizin hizmet sağladığı alanların genişlediğini ve daha da genişleyeceğini görüyoruz. Hizmet çeşitliliğimizin arttığını görüyoruz, hepimiz kendi alanımızda uzmanlıklarımızı arttırıyor ve büyütüyoruz. Tabii halkımızın belediyelerden artan beklentilerini karşılamaya çalışırken bir yandan da finansal sorunlarla mücadele ediyoruz. Anayasamızdaki 'Mahalli idarelere görevleriyle orantılı' gelir kaynakları sağlanır hükmüne ters düşen bir gelir açmazına doğru sürüklendiğimiz gerçeğini hepimiz yakından yaşıyoruz. Bununla birlikte neredeyse tüm belediyelerimiz merkezi yönetimin idari, mali anlamda anlamsız dönem dönem artan bir kıskaç oluşturma girişimlerini de yaşıyoruz. Tasarruf tedbirleri, SGK ve vergi borcu tahsili, su kanunu, hayvanlar koruma kanunu gibi birçok düzenlemenin bütün yetkilerini yerel yönetimlere aktarırken bu kapsamda işin finansal kısmına gelince ekonomik anlamda hiçbir ilave katkı sunmadan bu süreçleri yerel yönetimden bekleyen bir dönemin de tarifini yapıyorlar. Mesele parti meselesi değil, mesele sistem meselesidir. O bakımdan izlenen yöntem halkın gerçekleriyle örtüşmüyor. Bu anlayış ülkemiz adına arzu ettiğiniz demokrasiye de aykırıdır" ifadelerini kullandı.

'İNOVATİF BİR METOTLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

TBB'nin yeni bir misyon ve vizyon dağıtacağını belirten İmamoğlu, "Amaç ve hedeflerimiz yönetim anlayışımız doğrultusunda paydaşlarımızın önerileriyle oluşturulduğu gelişime açık, inovatif bir metotla yolumuza devam edeceğiz. 2025 yılı performans programı ile birliğimiz için bilimsel ölçütler geliştirdik. Bütçemize belediyelerimizde araç ve malzeme desteği yanı sıra, proje karşılığı farklı olanakları sağlayıcı araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Avrupa Birliği ve dış dünyayı önemsediğimizi bu amaçla Brüksel'de bulunan ofisimizin daha önce oluşmamış olan hukuki alt yapısını güçlendirerek, yapısal ve kurumsal anlamda Türkiye'mizi orada temsil eden, oradaki oluşan gündemlerinde ülkemizle eşleştiren ofis çalışma ortamının sağlayacağını da yine sizlerle paylaşıyorum" diye konuştu.