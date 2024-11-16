İmamoğlu, Mardin'de Ahmet Türk ve Esnafı Ziyaret Etti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve esnafı ziyaret etti.

İmamoğlu, havalimanında, İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük tarafından karşılandı.

Daha sonra Ahmet Türk'ün, Derik ilçesine bağlı kırsal Atlı Mahallesi'ndeki evine giden İmamoğlu, burada, bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirdi.

İmamoğlu, yapılan görevlendirmeler karşısında dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, bugünkü dayanışmanın gelecekteki bütün belediyelerin, yerel yöneticilerin ve belediye başkanlarının hukukunu savunma anlamı taşıdığını öne sürdü.

İl merkezindeki esnaf ziyaretinin ardından Deyrulzafaran Manastırı'na giden Ekrem İmamoğlu, Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen'den manastır hakkında bilgi aldı.

İmamoğlu'na ziyaretlerinde CHP Genel Başkan yardımcıları Gökçe Gökçen ve Meryem Gül Çiftci Binici, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere eşlik etti.