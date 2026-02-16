Erdoğan ve Al Nahyan'dan İlişkileri Derinleştirme Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, özellikle kalkınma ortaklıkları başta olmak üzere çeşitli alanlarda kaydedilen ilerleme temelinde BAE- Türkiye ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik kararlılık teyit edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ile ilişkilerin ortak çıkarlar ve halkların yararları doğrultusunda daha da güçlendirilmesine yönelik adımları ele aldı.

Görüşmede, özellikle kalkınma ortaklıkları başta olmak üzere çeşitli alanlarda kaydedilen ilerleme temelinde BAE-Türkiye ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik kararlılık teyit edildi.

Görüşmede, liderler ayrıca, bölgesel ve uluslararası düzeyde karşılıklı ilgi alanına giren meseleleri, bölgede yaşanan son gelişmeleri ve bu gelişmelere yönelik yürütülen çalışmaları ele aldı.

İki lider, yapacakları görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiğini ifade ederken, en kısa zamanda bir araya geleceklerini teyit etti.