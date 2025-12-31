İletişim Başkanı Duran: 2026 yılında güven ve istikrar iklimini güçlendireceğiz

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "2026 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, birlik ve beraberlik içinde ' Türkiye Yüzyılı' vizyonunu hayata geçirirken, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda güven ve istikrar iklimini daha da güçlendireceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı. Duran, paylaşımında, "2026 yılına girerken, aziz milletimizin her bir ferdine sağlık, huzur, mutluluk ve esenlik diliyorum. Geride bıraktığımız yıl, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve vizyoner liderliğinde; ülkemizin her alanda kararlılıkla ilerlediği, uluslararası alanda etkinliğini daha da artırdığı bir dönem olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, asrın felaketinin ardından yürütülen yeniden imar ve ihya çalışmalarında büyük bir başarı kaydedilmiş, devletimizin kriz yönetme kapasitesi açıkça ortaya konmuştur. Konut, köy evi ve iş yeri olmak üzere toplamda 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiş, devletimizin kararlılığı ve milletimizin dayanışmasıyla şehirlerimiz daha güvenli ve dirençli bir hale getirilmiştir. Bu çalışmalar, Türkiye'nin afet yönetimindeki gücünü ve devlet-millet el ele anlayışını bir kez daha göstermiştir" dedi.

'TÜRKİYE, İNSANLIĞIN SESİ OLMAYI SÜRDÜRECEKTİR'

Duran, dünyanın birçok bölgesinde çatışmaların ve insani dramların yaşandığını kaydederek, "Özellikle Gazze'de süregelen trajedi hepimizin vicdanında derin bir yara açmıştır. Uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmekte yetersiz kaldığı bu tablo, küresel ölçekte adalet ve vicdan ihtiyacını gözler önüne sermiştir. Türkiye, insani diplomasi ve çok taraflı girişimleriyle adil ve kalıcı bir çözüm için uluslararası platformlarda yoğun çaba göstermiştir. Bu süreçte vicdanın ve adaletin safında yer alan Türkiye, bundan sonra da mazlum Filistin halkının davasını savunmayı, adaletin ve insanlığın sesi olmayı sürdürecektir. 2026 yılının, dış politika ve diplomasi açısından ülkemiz için tarihi bir yıl olacağına inanıyorum. Türkiye ; NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi küresel ölçekte önem taşıyan toplantılara ev sahipliği yapacaktır. Küresel diplomasinin kalbinin atacağı bu zirveler, ülkemizin uluslararası alandaki etkin rolünü pekiştirecek, bölgesel barış, küresel dayanışma ve ortak refah vizyonumuza güçlü katkılar sağlayacaktır. Türkiye, üretim gücü, stratejik konumu ve güven veren ekonomisiyle hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecektir. Ülkemiz önümüzdeki dönemde de istikrarlı büyüme hedefleri doğrultusunda yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarını hayata geçirecek; sağlık, eğitim, ulaşım, altyapı ve savunma sanayii gibi her alanda mega projeleri milletimizin hizmetine sunacaktır" ifadelerini kullandı.

'GÖNÜL KÖPRÜLERİ'

Duran, mesajın devamında şunları ifade etti:

"2026 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, birlik ve beraberlik içinde ' Türkiye Yüzyılı' vizyonunu hayata geçirirken, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda güven ve istikrar iklimini daha da güçlendireceğiz. Bu anlayışla demokrasimizi tahkim eden, kalkınmamızı hızlandıran ve toplumsal huzuru pekiştiren adımları atacağız. Milletimizin ortak iradesi ve güçlü devlet geleneğimizle hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Türkiye iletişim alanında, Türk dünyasından Afrika'ya, Balkanlardan Latin Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada dostluk, iş birliği ve gönül köprüleri kurmaktadır. Doğru bilgiyi merkeze alan, barış ve dayanışma eksenli iletişim vizyonumuzu tüm dünyaya taşımaya devam edeceğiz. 2026 yılında da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle; vatandaşımızı ve dünyayı güvenilir kaynaklar aracılığıyla doğru ve zamanında bilgilendirecek altyapıyı güçlendirmeyi, dezenformasyona karşı etkili tedbirler almayı sürdüreceğiz. Bizler de bu vizyon doğrultusunda Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını ve etkisini daha da pekiştiren iletişim faaliyetlerini küresel ölçekte yürüteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2026 yılının ülkemiz için birlik ve beraberlik içinde başarılarla dolu bir yıl olmasını; dünyada barışın, huzurun ve istikrarın hakim olduğu bir geleceğe vesile olmasını diliyor; tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."