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İçişleri Bakanı: 'Canık Çetesi' çökertildi, 21 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "MAHZEN-26" operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık'ın yaptığı "Canık Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 21 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-26" operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık'ın yaptığı "Canık Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 21 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında 21 şüpheliden 20'sinin tutuklandığını ve 1'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Yerlikaya paylaşımında 1 Haziran 2023-4 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 14 uluslararası, 38 ulusal, 69 bölgesel ve 303 yerel olmak üzere toplam 424 organize suç örgütünün çökertildiğini hatırlattı.

Yerlikaya paylaşımında "Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; Kahramanmaraş ve Gaziantep'te 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu, muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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