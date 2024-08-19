İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindekileri kabul etti. Bakan Yerlikaya, Koç'a ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ANKARA