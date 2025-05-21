İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Kayyum Atandı

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Kayyum Atandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında, firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atandı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik olarak yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, hakkında 'Suç örgütüne üye olmak', 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlamalarıyla yakalama kararı bulunan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine el konuldu. Soruşturma dosyasında yer alan tespitleri değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, şirketlere kayyum atanmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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