İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

SERBEST BIRAKILDI, İLK AÇIKLAMAYI ADLİYE KAPISINDA YAPTI

Hakimlik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ı "yurt dışı çıkış yasağı ve adlî kontrol şartı" ile serbest bıraktı. Serbest bırakılan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, "Böyle bir muameleyle karşı karşıya kalmak insanın onurunu zedeliyor" dedi.

İBB'YE ATANMASI TARTIŞMA YARATMIŞTI

8 yıl genel müdürlük yaptığı Ziraat Bankası'nda verdiği bazı krediler nedeniyle CHP'li Aykut Erdoğdu'nun yolsuzlukla suçladığı Çağlar'ın, Bayrampaşa'da ORA Alışveriş Merkezi'ne verdiği kredi büyük eleştirilere neden olmuştu.

Kredi TBMM KİT Komisyonu'na da CHP milletvekilleri tarafından taşınmıştı. Ziraat Bankası'nın Bayrampaşa'daki ORA İstanbul Alışveriş Merkezi için verdiği ve 270 milyon Avro'su ana para, 20 milyon Avro'su faiz olmak üzere 290 milyon Avro'yu, yaklaşık 720 milyon lira bulan kredi, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu tarafından "Cumhuriyet tarihinin en yüksek batık kredisi" olarak yorumlanmıştı.

CAN AKIN ÇAĞLAR KİMDİR?

1962'de Sivas'ta doğan Çağlar, istanbul Üniversitesi'nde bankacılık yüksek lisansının ardından 1985 yılında Hazine Müsteşarlığı'nda Bankalar Yeminli Murakıbı olarak iş yaşamına başladı.

1995-1997 yılları arasında ABD'de Boston Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi alanında master yaptıktan sonra Türkiye'ye dönen çağlar kariyerine Egebank AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ege Yatırım AŞ'de Genel Müdür olarak devam etti.

1998- 2003 yılları arasında Faisal Finans'ta genel müdürlük yapan Çağlar sonraki 8,5 yıl boyunca T.C. Ziraat Bankası'nda aynı görevi üstlendi.

2011 yılı Temmuz ayında Ziraat Bankası'ndaki görevinden ayrılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu' na Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. 6 yıllığına atanılan bu görevden 2014 yılında süresi dolmadan ayrılarak tekrar özel sektöre geçti. BDDK'da Yönetim Kurulu Üyeliği yapanların ayrılmalarından itibaren 2 yıl boyunca herhangi bir bankada görev alamama yasağından dolayı kariyerine sigortacılık sektöründe devam ederek 2014 yılında bir Hollanda şirketi olan Eureko Sigorta AŞ'de Genel Müdür olarak profesyonel yaşamına devam etti.

Mayıs 2019 tarihine kadar 5 yıllık Eureko Sigorta Genel Müdürlüğü süresince Inter-American' da YK üyesi, Tarsim ve Dask'ta YK üyesi, Sigorta Bilgi Merkezi ve Güvence Fonu YK Başkanlığı yanı sıra sektörün en üst kurumu olan Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı görevlerini üstlendi.

İBB ataması öncesi son görevi Eureko Sigorta AŞ YK Başkanvekilliği olan Çağlar, evli ve üç çocuk babasıdır.