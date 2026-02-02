AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Van'da ziyaretlerde bulundu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Van'da Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, esnafla bir araya geldi.

Yayman, ilk olarak Van Valiliğini ziyaret etti, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile görüştü.

Ardından Beşyol Meydanı'nda esnafla bir araya gelen Yayman, vatandaşlarla sohbet etti, Berat Kandili'ni kutladı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Yayman, İl Başkanı Abdulahat Arvas'tan teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yayman'a AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Şeyhmus Dinçel ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya da eşlik etti.