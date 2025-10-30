Haberler

Hüseyin Okandan: 'Kayseri isminin yanlış yazılması zihniyet göstergesidir'

Güncelleme:
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Cumhuriyet Bayramı sırasında Kayseri'nin 'Kayeri' olarak yazılmasına tepki göstererek, Ayşe Böhürler'in bu şehir için bir vicdan temsilcisi olduğunu vurguladı. Okandan, yapılan hatanın ciddiyetsizlik olduğunu ve eleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, " Ayşe Böhürler, bu şehrin vicdanını temsil etmektedir ve Kayseri isminin dahi yanlış yazılmasına sessiz kalacak biri değildir" dedi.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, CHP Kayseri İl Başkanlığı'nın 29 Ekim yürüyüşünde Kayseri yerine "Kayeri" yazılmasına tepki gösterdi. Milletvekili Ayşe Böhürler'e destek veren Okandan, "Cumhuriyetimizin 102. yılında, milletimizin ortak gurur gününü dahi istismar edenlerin sergilediği özensizlik ve ciddiyetsizlik, tesadüf değildir. Kayseri, tarih boyunca medeniyetin, ahlakın, çalışkanlığın ve üretkenliğin simgesi olmuştur. Bu kentin adını dahi doğru yazamayanların; bu şehrin insanına, Cumhuriyet'e veya devlet ciddiyetine dair söyleyecek tek bir sözü yoktur.

Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri ve kendi partisinde her koltuğa talip olmuş, ancak hiçbirinde tutunamamış bir trol kimliğine bürünmüş şahsiyetin, öz eleştiri yapmak yerine aşağılık kompleksiyle saldırganlık sergilemesi, temsil ettikleri zihniyetin seviye, terbiye ve sorumluluk anlayışını tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur" dedi.

Okandan, "Ayşe Böhürler'in yaptığı hatırlatma nettir: Cumhuriyet, özen ister. Devlet ciddiyeti, disiplin ister. Bunu anlayamayanlar, hala slogan ezberleyerek siyaset yaptıklarını zanneden, gafla gündem olmayı alışkanlık haline getiren kişilerden ibarettir. Cumhuriyet Bayramı gibi bir günde, "Kayseri" isminin "Kayeri" olarak yazılması basit bir yazım hatası değildir. Bu, bir zihniyet göstergesidir. Çünkü özen, sorumluluk duygusunun en küçük ama en net testidir. Kayseri'yi "Kayeri" yapanlar, bu şehrin ruhunu, vakarını ve emeğini kaybetmişlerdir. ve unutulmamalıdır ki bu millet, her gafı "sehven" diye geçiştirenlere artık inanmamaktadır. Cumhuriyet coşkusunu bahane ederek yapılan bariz bir hatayı, "gölge düşürme" bahanesiyle savunmak; milletin aklıyla alay etmektir. Ayşe Böhürler, Kayseri'nin seçilmiş milletvekilidir. Temsil ettiği ilin adının yanlış kullanılmasına dikkat çekmesi hadsizlik değil, tam aksine milletine ve görevine duyduğu sorumluluğun doğal bir gereğidir. Bir vekilin bu hassasiyeti göstermesini "eleştirmek" ya da "küçümsemek", siyaset kurumuna yönelik en basit saygı sınırlarını dahi hiçe saymaktır. Ayrıca gerçek hadsizlik; açık bir hatayı kabul etmek yerine, onu dile getiren milletvekiline saldırmaktır. Cumhuriyet Bayramı'nı bahane edip, hatanın üzerini örtmeye çalışanlar; aslında hatanın kendisinden çok, eleştiriden rahatsız olanlardır. Gerçekler basittir. Bir siyasetçiye "ithal vekil" ya da "Kayseri'yi tanımayan" demek; bilgisizlikle, kötü niyetin birleştiği noktadır. Oysa Ayşe Böhürler, AK Parti'nin kurucuları arasında yer almaktadır, Kayserilidir, Kayseri milletvekilidir ve her platformda Kayseri için mücadele etmeye, şehrimize değer katmaya devam etmektedir. Bu basit bilgiye dahi sahip olmadan yapılan açıklamalar, kimin ne kadar "trajikomik ve acınası" bir durumda olduğunu göstermektedir. Bir milletvekili için esas olanın temsil ettiği şehir için ne yaptığı olmasına rağmen bir ilin adını doğru yazamayanların ders vermeye kalkması, siyasetin yüz karası bir ironisi haline gelmiştir. Sorumluluk makamında bulunanların ve reklam arayışında olan kişilerin yapılan hatayı kabul etmek yerine konuyu kişisel saldırılarla saptırmaya çalışmasıyla, Sayın Böhürler'in eleştirisinin haklılığı bir kez daha kanıtlamıştır. Çünkü Böhürler, yazım hatasından öte bir anlayışın çürümesini işaret etmiştir. Son olarak; Cumhuriyet, ciddiyet ister. Cumhuriyet, özen ister. Cumhuriyet, sloganla değil; sorumlulukla yaşatılır. Bu kadar basit bir doğruluğu dahi kavrayamayanların, "Cumhuriyet Bayramı coşkusu" gibi milli bir günü bile özensizlikle kirletmesi, en hafif tabiriyle ayıptır. Ayşe Böhürler, bu şehrin vicdanını temsil etmektedir ve Kayseri isminin dahi yanlış yazılmasına sessiz kalacak biri değildir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

