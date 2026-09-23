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HÜDA PAR'lı Ramanlı, okul kantinlerinde denetim ve ücretsiz sağlıklı öğün istedi

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HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, okul kantinlerinde sağlıksız ürünlere sınırlama ve düzenli, habersiz denetim istedi. Ramanlı, dar gelirli öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz veya destekleyici sağlıklı öğün modellerini yaygınlaştırmasını istedi.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, öğrenciler için okullarda "ücretsiz veya destekleyici sağlıklı okul öğünü" gibi modellerin yaygınlaştırılmasını istedi.

Ramanlı, Meclis'teki basın toplantısında, bazı portföy yönetim şirketlerinin yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine dair gelişmeleri değerlendirdi.

Yaşanan gelişmelerin denetim ve güven sorununu ortaya koyduğunu dile getiren Ramanlı, "Ekonomi yönetimini şeffaf bir inceleme yapmaya, sorunluları tespit etmeye ve piyasayı güvenli hale getirecek güçlü yapısal tedbirleri almaya davet ediyoruz." dedi.

Ramanlı, okul kantilerinin sıradan ticari işletmeler olmadığını, bu işletmelerde temel ölçütün kar değil, çocuğun sağlığı, güvenliği ve sağlıklı gıdaya erişimi olması gerektiğini söyledi.

Ekonomik şartlar nedeniyle birçok ailenin ve öğrencinin alım gücünün düştüğünü savunan Ramanlı, bu durumun fırsat eşitsizliğine neden olduğunu anlattı.

Ramanlı, okul kantinlerinin yalnızca işletme ve denetim açısından değil, çocukların sağlıklı beslenme hakkı açısından da ele alınması gerektiğini aktararak, kantinlerde satılan ürünlerin düzenli ve habersiz denetimlerle kontrol edilmesini istedi.

Sağlıksız ve besin değeri düşük ürünlere sınırlama getirilmesini isteyen Ramanlı, "Süt, su, meyve ve besleyici gıdaların erişilebilirliği artırılmalıdır. Bunun yanında dar gelirli öğrencilerin sağlıklı beslenmeden mahrum kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz veya 'destekleyici sağlıklı okul öğünü' gibi modeller yaygınlaştırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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