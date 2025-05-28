HÜDA PAR'lı Faruk Dinç'ten Ekonomik Reform Çağrısı

HÜDA PAR'lı Faruk Dinç'ten Ekonomik Reform Çağrısı
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HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, faize ve borca dayalı ekonomik sistemin terk edilerek üretim ve istihdamı artıran bir sisteme geçilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Gazze'ye yardımların yetersiz olduğunu ve Türkiye'deki işsizlik oranlarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, faiz ve borca dayalı sistemin terk edilmesi ve üretim, istihdam, sosyal adalet ile toplumsal refahı sağlayan bir ekonomik sisteme geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Dinç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye yardımların yeteri kadar ulaşmadığını, bölgede yaşananların tarihe utanç olarak kaydedileceğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Mart 2025'te işsizlik oranını yüzde 7,9 olarak açıkladığını anımsatan Dinç, bu oranın sahadaki gerçeklikle uyum sağlamadığını savundu.

Dinç, Sağlık Bakanlığının Ordu'da 67 temizlik işçisini almak için kadro açıkladığını, iş için 27 bin kişinin başvurduğunu, çeşitli illerde de benzer örnekler olduğunu ifade etti.

Faruk Dinç, şöyle konuştu:

"Ülkenin dört bir yanında aynı durum söz konusu. Gençlik, devlet kapısında bir çıkış arıyor. Asgari ücretle gerekirse temizlik görevlisi olarak çalışmak istiyor. Faize dayalı ekonomik sistemin toplumu getirdiği durum budur. Faize yatırılan paralar, üretime, istihdama, ihracata, yatırıma darbe indiriyor. Olan bizim neslimize oluyor. Faize, borca dayalı bu sistem terk edilmeli, üretimi, istihdamı, sosyal adaleti, toplumsal refahı sağlayan, yerli, insan merkezli, hakça paylaşımlı bir ekonomik sisteme geçilmelidir diyorum."

Yerel gazetecilerin sorunlarına ilişkin de konuşan Dinç, bu gazetelerin yüksek baskı maliyetleri, devlet desteklerinin adil dağıtılmaması ve sınırlı reklam gelirleri nedeniyle ayakta kalma mücadelesi verdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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