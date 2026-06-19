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HÜDA PAR'lı Dinç, Diyarbakır'daki yangınlardan zarar gören çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesini istedi

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HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Diyarbakır'da çıkan yangınlarda zarar gören çiftçilerin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca madde bağımlılığı ve alkol konusunda önlem alınmasını istedi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde çıkan yangınlardan etkilenen çiftçilerin zararının bir an önce tespit edilip karşılanması gerektiğini söyledi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde çıkan yangınlarda tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtti.

Yangından etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Dinç, şunları kaydetti:

"Bu çiftçilerimizin zararı, ziyanın bir an önce tespit edilip karşılanması gerekiyor. Çiftçilerin desteklenmesi gerekiyor ve bu da bir afet gibi değerlendirilip bu çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi lazım. Çiftçi çökerse üretim çöker, istihdam çöker, memleket çöker. Çiftçilerimizin mağduriyeti giderilmeli."

Diyarbakır'da bazı ziyaretler gerçekleştirdiğini aktaran Dinç, "madde bağımlılığı, alkol" gibi konularda vatandaşlardan gelen şikayetleri anlattı.

Dinç, gençlerin ve ailelerin mağdur olmaması için bu konularda önlem alınmasını istedi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
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