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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Erzincan'da esnafı ziyaret etti

AA - Kemal Özdemir - Politika
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Erzincan'da esnafı ziyaret etti

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Erzincan'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Erzincan'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yapıcıoğlu, beraberindeki partililerle Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Ardından il merkezindeki esnafı gezen Yapıcıoğlu, daha sonra bir otelde basın mensuplarıyla buluştu.

Yapıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa süre önce kentte sel yaşandığını belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Memleket gezileri kapsamında 11 aydır sorunları yerinde dinleyip fotoğraf çekmeye çalıştıklarını anlatan Yapıcıoğlu, vatandaşın birinci gündeminin ekonomik sıkıntılar olduğunu öne sürerek buna çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Seçimlere hazır olduklarını aktaran Yapıcıoğlu, kurumsal olarak cumhurbaşkanlığı adaylığı ya da aday çıkarıp çıkarmama konusunda henüz bir karar almadıklarını ifade etti.

Yapıcıoğlu, "An itibariyle mevcut ittifaklardan herhangi birisine vermiş olduğumuz bir söz yoktur. Şu anda hiçbir ittifakın içinde değiliz." dedi.

AA / Kemal Özdemir - Politika

Zekeriya Yapıcıoğlu Erzincan Politika Haberler

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