HÜDA PAR'dan Kuraklık Nedeniyle Afet Bölgesi İlanı İçin Kanun Teklifi

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, kuraklık yaşanan illerin afet bölgesi ilan edilmesi için kanun teklifi verdiklerini bildirdi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son dönemde yaşanan kuraklığın çiftçileri çok zor duruma düşürdüğünü belirtti.

Bazı bölgelerde hiç mahsul alınamadığını, bazı bölgelerde ise sadece yüzde 10-15 verim alınabildiğini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Bu bölgelerin devletin şefkatli kollarına ihtiyacı var. Devletin sosyal devlet ilkesi nedeniyle bu vatandaşlarımızın elinden tutması gerekir. Biz bir kanun teklifi verdik. Kuraklığın yaşandığı illerin afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili bir talepte bulunduk. Bu iller, Şırnak, Mardin, Batman, Diyarbakır, Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat. Buralarda neredeyse sıfır bir hasılat söz konusu. Önümüzdeki yıl için buralardaki çiftçilerimizin tekrar ekim yapabilmesi imkansız. Çok ağır bir borç yükü altına girdiler. Bu noktada devletin onların elinden tutması, zararlarını tahsil etmesi, borçlarının ertelenmesi, gelecek yıl tekrar ziraat yapabilecek noktaya gelmeleri gerekiyor."

Demir, 13,5 lira olarak belirlenen buğday alım fiyatının yetersiz olduğunu anlatarak, "Buna rağmen maliyetler hala yükseliyor. Son bir hafta içerisinde gübreye yüzde 50 dolaylarında zam yapıldı. 16 lira olan gübrenin kilosu 24 lirayı geçmiş durumda dolayısıyla bu yüksek maliyetlerle çiftçilerimizin baş etmesi, ayakta kalması, yerli üretimin gelişmesi, ayakta kalması mümkün değil. Bu tarım politikasının, bu ekonomi politikasının gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu şartlarla, bu politikalarla üreticimizin, çiftçilerimizin ayakta kalması mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.