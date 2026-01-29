Haberler

HÜDA Par Genel Başkanvekili Demir, inşaat sektöründeki ani yönetmelik değişikliklerini eleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Genel Başkanvekili Şahzade Demir, inşaat sektöründe ani yönetmelik değişikliklerinin müteahhit, mimar ve mühendisleri zor durumda bıraktığını belirtti. Proje onay sürecinin önemine vurgu yaparak, değişikliklerin geçersiz kılma etkisine dikkat çekti.

HÜDA PAR Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, inşaat sektöründe yapılan ani yönetmelik ve karar değişikliklerinin müteahhit, mimar ve mühendisleri zor durumda bıraktığını söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, müteahhit, mimar ve mühendislerin inşaat sektöründe yaşadığı sorunlara değindi.

İnşaat sektörünün en önemli ayağının proje hazırlama ve onay süreci olduğunu anlatan Demir, bunun yapı müteahhitleri, mimar ve mühendisler için ciddi emek isteyen, uzun ve meşakkatli bir süreç olduğunu ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili belediyelerin son dönemdeki uygulamalarının bu sürecin taşıdığı emek ve zaman yükünü göz ardı eden bir anlayışı yansıttığını savunan Demir, şunları dile getirdi:

"İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ani yönetmelik ve karar değişiklikleri, proje müellifi mimar ve mühendislerin büyük özenle hazırladıkları çalışmaları geçersiz hale getirmekte. Yönetmelik değişikliği veya Meclis kararları alınarak mimari projede yapılan değişiklikler, sadece projenin değişikliğiyle sınırlı kalmamakta, diğer tüm teknik projelerin de yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Yönetmelik değişikliği ve Meclis kararı alınması halinde bu değişikliklerin yürürlüğe girmesi için makul bir geçiş süresine şiddetle ihtiyaç var."

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı

ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar

2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu

Sevenlerini korkutan görüntüye ilişkin sessizliğini bozdu
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı

ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek