Hedef Milletvekili: 12. Kalkınma Planı yapısal sorunlara çözüm üretmiyor

HEDEP Muş Milletvekili Sezai Temelli, 12. Kalkınma Planı'nın yapısal hiçbir soruna çözüm üretmediğini ileri sürdü.

TBMM Genel Kurulunda, 12. Kalkınma Planı'nın görüşmelerinde partisi adına söz alan Temelli, Cumhuriyet'in 100. yılının dün itibarıyla geride bırakıldığını, bugün yeni bir takvim yaprağıyla ikinci yüz yıla başlandığını söyledi.

Yeni bir yüzyıla başlamanın geçmiş yüzyılın hakikatleriyle yüzleşmekten geçtiğini belirten Temelli, Türkiye'nin bu hakikatlerle yüzleşmekten kaçındığını iddia etti.

Türkiye'nin demokratik cumhuriyetten çok uzak olduğunu, bunun mutlaka inşa edilmesi gerektiğini öne süren Temelli, "Türkiye'nin geleceği, çocuklarımızın, gençlerimizin, Orta Doğu halklarının geleceği demokratik cumhuriyetten geçiyor. ya bunu inşa edeceğiz ya da burada aktarılan hayali hedefleri birbirimize anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin demokrasi endeksinde 167 ülke içinde 103'üncü sırada bulunduğunu, basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 165'inci olduğunu, hukukun üstünlüğü konusunda 142 ülke arasında 117'nci, cinsiyet eşitliği endeksine göre 146 ülke arasında 129'uncu olduğunu ifade eden Temelli, şöyle devam etti:

"İlk 100'e giremediğimiz bu rakamlar, aslında ikinci yüzyıla neden umutlu başlayamadığımızı da bize çok güzel anlatıyor. Bu ülkede siyasi, ekonomik, toplumsal kriz var. Çok uzun süredir derin ve çoklu kriz sarmalının içine sıkışıp kaldık, buradan çıkamıyoruz. Zaman zaman çıksak da aslında dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Bu plan yapısal hiçbir soruna çözüm üretmiyor. Ne Kürt sorununa ne yoksulluk sorununa ya da herhangi başka yapısal bir sorunumuza sağlıklı, nitelikli bir çözüm ürettiğini söylemek mümkün değil. 12. Kalkınma Planı, sadece ve sadece çarpık büyüme anlayışına odaklanmış ve büyük bir tutarsızlığı içinde barındırıyor."

HEDEP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de muhalefet partilerinin her yerde sorunları dile getirdiklerini ancak ne bir milletvekilinin ne de bir bakanın anlatılan sorunları üzerlerine aldığını söyledi.

Türkiye'nin, tüm göstergelerde dünyadan negatif biçimde ayrıldığını iddia eden Tiryaki, "Dünyada enflasyonun en yüksek olduğu 3-5 ülkeden birisidir Türkiye. Fiyatlar yüzde 5, 10, 20 artmıyor; son birkaç yıl içerisinde bazı ürünlerin fiyatları yüzde 1000 arttı. Hiçbir şeyin fiyatı tüketiciler açısından öngörülebilir değil. Marketler haftada en az iki defa fiyat etiketi değiştiriyor. Ne satın alırsanız alın bir hafta sonra aynı fiyata almanız mümkün değil. Bir öğretmenin iyi bir telefon alabilmesi için iki ay çalışması gerekiyor. Gelişmekte olan ülkelerin hiçbirinde bir öğretmen iyi bir telefon almak için iki ay çalışmaz. Bundan daha dramatik bir tablo olabilir mi? Bizce olmaz." diye konuştu.