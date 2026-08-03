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Bakan Şimşek Rize'de Temaslarda Bulundu

Bakan Şimşek Rize'de Temaslarda Bulundu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Rize'de çeşitli ziyaretler yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Rize'de çeşitli ziyaretler yaptı.

Bakan Şimşek, kentteki temasları kapsamında Rize Valiliğini ziyaret etti.

Vali İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, il protokolü ve valilik personeli tarafından karşılanan Şimşek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Baydaş ile görüşen Bakan Şimşek, ardından Rize Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Metin'den kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alan Şimşek, AK Parti İl Başkanlığı'nda da partililerle bir araya geldi.

Şimşek, daha sonra Rize Ticaret Borsası'nda iş dünyası temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya katıldı.

Kaynak: AA
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