Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aksaray'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aksaray'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Şimşek, kentteki temasları kapsamında ilk olarak AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk'ü makamında ziyaret ederek, partililerle görüştü.

Şimşek, daha sonra Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen "Aksaray İş İnsanları ile Buluşma" toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Vali Murat Duru, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve sanayiciler katıldı.

Ardından Aksaray Valiliği'ni ziyaret eden Şimşek, Vali Duru'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi

İsim değişikliği için kararını verdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Kastamonu'nun Cide ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı: Pişmanım dedi

Telefonda başlayan kavga tüfekle bitti! Sanık mahkemede öyle dedi
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu

Ve bomba patladı! Türkiye'den yeni ayrılan hocayı alıyorlar
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs yangınında ölen Yüsra, Kilyos'ta toprağa verildi

Faciada kızını kurtaramadı! Yüsra'nın son yolculuğu
Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'taki İETT faciasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı!

Sergen Yalçın'dan gülümseten kadın hakem diyaloğu

Sergen Yalçın'ın kadın hakemlerle ilgili sözleri olay oldu
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı

Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı