Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gaziantep'te vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gaziantep'te vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gaziantep'te vatandaşlarla bir araya geldi

Gaziantep'i ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tarihi çarşılar bölgesinde esnafla ve vatandaşlarla buluşarak sohbet etti.

Gaziantep'i ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tarihi çarşılar bölgesinde esnafla ve vatandaşlarla buluşarak sohbet etti.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından esnafı ziyaret etti. Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci ve milletvekillerinden oluşan heyetle birlikte tarihi çarşılar bölgesine geçen Bakan Nureddin Nebati, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

Merkez Şahinbey ilçesindeki Bakırcılar Çarşısı ve Tarihi Bedesten'de kısa bir gezi gerçekleştiren Bakan Nebati'ye vatandaşlar ve esnaflar yoğun ilgi gösterdi. Esnaflarla ekonomi üzerine sohbet eden Nebati, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir yemenici dükkanına girerek yemeni satın alan Bakan Nebati, programını takip eden gazetecilere yemeni hediye etti. - GAZİANTEP

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