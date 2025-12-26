Haberler

AK Parti MKYK Üyesi Hatipoğlu'ndan Eskişehir Büyükşehir Belediyesine eleştiri

Güncelleme:
AK Parti MKYK Üyesi Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamalarına yönelik eleştirilerde bulundu ve dubaların kaldırılmasını değerlendirdi. Vatandaşların ve esnafın mağduriyetine dikkat çeken Hatipoğlu, mevcut yönetimin hatalardan dönmediğini ifade etti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine yönelik eleştiride bulundu.

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Bulvarı'nda uyguladığı ve kamuoyunda ciddi tepki çeken dubaları sonunda kaldırdığını kaydetti.

Dubalar nedeniyle diğer caddelerde sıkıntı yaşayan vatandaşların ve esnafın mağdur olduğunu aktaran Hatipoğlu, şunları belirtti:

"Şunu açıkça ifade etmek gerekir ki bunun bir hata olduğu, şehrin önde gelen isimleri başta olmak üzere herkes tarafından defalarca dile getirildi. Ancak 'çok demokratik' olduğunu iddia edip kimseyi dinlemeyen mevcut anlayış, ne yazık ki hatadan dönmeyi tüm kenti mağdur etmeden kabullenmiyor. Bisiklet yolu uygulamaları, dubalarla daraltılan caddeler, trafik alt geçidi konusundaki inat, nakitle sumatikten satılan su, plansız imar uygulamaları, liyakatsiz yöneticiler... Liste uzayıp gidiyor. Oysa çözüm ortada ve son derece basit. Gerçeklerle ve bilimle çatışmayı bırakmak. Ne yazık ki bu yaklaşım bir türlü hayata geçirilemiyor. Bakalım bu anlayış nereye kadar sürecek."

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Politika
