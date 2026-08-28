Haberler

Hamaney: Toplumsal Bütünlüğe Zarar Yasak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran dini lideri Mücteba Hamaney yayımladığı mesajda, İranlı yetkililerden "ulusal ve genel motivasyonu zayıflatan, cesaret kırıcı açıklamalardan" kaçınmalarını isteyerek, "Kesin olarak ilan ediyorum: toplumsal bütünlüğe zarar verecek herhangi bir şey yapmak yasaktır" dedi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney yayımladığı mesajda, İranlı yetkililerden "ulusal ve genel motivasyonu zayıflatan, cesaret kırıcı açıklamalardan" kaçınmalarını isteyerek, "Kesin olarak ilan ediyorum: toplumsal bütünlüğe zarar verecek herhangi bir şey yapmak yasaktır" dedi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, Hükümet Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Devlet kurumlarının çalışanlarını ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik eden Hamaney, "Özellikle Amerikan-Siyonist düşmanın kısıtlamalarına, çeşitli komplolarına, ağır yaptırımlarına ve kuşatmalarına rağmen, savaş sırasında ve sonrasında halkın ihtiyaç duyduğu malların ve çeşitli hizmetlerin temini, önemli ölçüde zarar gören noktaların onarılması ve enerjinin yönetilmesi yolunda gerçekleştirdikleri değerli çalışmalar dolayısıyla kendilerini tebrik ediyor ve Allah güç versin diyorum" dedi.

Hamaney, hükümetin enflasyon ve işsizlikle mücadele etmek, ithalatı akıllıca yönetmek, yatırımları artırmak ve ABD dolarının ekonomideki rolünü azaltmak da dahil olmak üzere "daha güçlü bir İran" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini söyledi. İran Dini Lideri, "Bu alanda bütün bu işlerin çözümü için anahtar, yerli üretime her zamankinden daha fazla ağırlık verilmesinde görülmektedir. Buna göre, yerli üretimin yeterli düzeyde bulunmadığı durumlarda ithalattan doğru bir şekilde yararlanılmalıdır. Doğal olarak üretimin teşvik edilmesi ve aynı zamanda ithalatın ve fiyatların yönetilmesi, ülke ekonomisinde kendini gösteren karanlık lekelerin giderek küçülmesine ve nihayet tamamen ortadan kalkmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Hamaney açıklamasında, İranlı yetkililerden "ulusal ve genel motivasyonu zayıflatan, cesaret kırıcı açıklamalardan" kaçınmalarını isteyerek, "Kesin olarak ilan ediyorum: toplumsal bütünlüğe zarar verecek herhangi bir şey yapmak yasaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

Dünyaca ünlü tatil beldemiz alev alev! Yangın evlere doğru ilerliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'dan bir çıkış daha: Türkiye’nin güneye doğru ilerlemesini istemiyorum

Türkiye'ye yönelik bir küstah çıkış daha
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Cengiz Ünder, Çorum FK'ya transfer oldu

F. Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! Yeni adresi de belli

Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Erzincan'da toprak kayması alarmı: Acil tahliye istendi

Bir ilimizde alarm verildi, acil tahliye istendi
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Bankalardan müjde geldi! Pazartesi günü 3 puan düşecek
Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri

Taraftarı havalara uçuran haberi verdi