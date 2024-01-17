Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi İlerliyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı- Kapıkule hızlı tren projesinin Çerkezköy- Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimindeki yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini ve projede yüzde 73 fiziki ilerleme sağlandığını belirterek, "Projemizin İlk etabı olan Çerkezköy- Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimi 2025 yılı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin Çerkezköy- Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesiminde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, Türkiye'de yapımı devam eden en önemli demir yolu projeleri arasında yer alan Halkalı- Kapıkule hızlı tren hattı projesinde yapılan çalışmalarda gelinen son noktayı anlattı. Uraloğlu, Türkiye'nin Asya- Avrupa arasında taşımacılık yönünden bir köprü konumunda olduğunu belirterek, "Halkalı- Kapıkule hızlı tren projesi, Asya- Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturmaktadır. Bu proje İpek Demiryolu güzergahının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil etmektedir" dedi.

'PROJENİN TAMAMI 2028'DE FAALİYETE GEÇECEK'

Halkalı- Kapıkule hattının 153 kilometrelik Kapıkule- Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy- Ispartakule ve 9 kilometrelik Ispartakule- Halkalı arası olmak üzere 3 fazdan oluştuğunu bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Projemizin ilk etabı olan Çerkezköy- Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimi 2025 yılı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Projenin diğer fazları olan; Ispartakule- Çerkezköy arasındaki 67 kilometrelik kesim ve Halkalı- Ispartakule arasındaki 9 kilometrelik kesimi de 2028 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Böylelikle projemizin tamamını 2028 yılında faaliyete geçirmiş olacağız. Halkalı- Kapıkule arasında toplam 229 kilometre uzunluğundaki güzergahta saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Projenin yaklaşık 55 kilometresi Edirne, yaklaşık 62 kilometresi Kırklareli, 68 kilometresi İstanbul, 44 kilometresi ise Tekirdağ il sınırları içerisinde yer almaktadır. Hattımızın Kırklareli, Edirne ve Kapıkule'de istasyonları olacak. Tekirdağ ilimizde Çerkezköy yeni yolcu istasyonu ve yeni yük istasyonları kurulacaktır. İstanbul ilimizde ise Halkalı, Çatalca ve Ispartakule istasyonları olacaktır."

'HALKALI- KAPIKULE ARASI 1 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK'

Uraloğlu, Halkalı- Kapıkule projesinin tamamlanmasıyla; Halkalı- Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya; yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşeceğini, mevcut hat kapasitesinin ise 4 kat artacağını belirtti. Uraloğlu, Halkalı- Kapıkule hattının ilk etabı olan Çerkezköy- Kapıkule kesimi olan 153 kilometre uzunluğundaki güzergahta saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa edildiğini belirterek, "Çerkezköy- Kapıkule kesimi 275 milyon avro Avrupa Birliği Hibe Fonlarından (IPA) faydalanılarak yapılıyor. Çerkezköy- Kapıkule kesiminde yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. 153 kilometrelik bölümün 53 kilometrelik kesiminin hat serimi işlemini tamamladık böylelikle yüzde 73 fiziki ilerleme sağladık" dedi. Uraloğlu ayrıca projenin diğer etapları olan Ispartakule- Çerkezköy arasındaki 67 kilometrelik ve Halkalı- Ispartakule arasındaki 9 kilometrelik üçüncü fazın ihale edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) açısından çok önemli bir paydaş olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Avrupa için Türk üreticiler üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçası ve vazgeçilmez ticari ortaklardır. Bu noktalardan bakıldığında Halkalı- Kapıkule hızlı tren projemizin önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Bu demir yolu hattı Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri daha güçlendirecek ve dostluğumuzu perçinleyecektir" değerlendirmesinde bulundu.