Hakkari Valisi Ali Çelik, suçla mücadele için talimat verdi

Hakkari Valisi Ali Çelik, mağdur vatandaşların takibinin titizlikle yapılması ve suçla mücadele faaliyetlerinin arttırılması yönünde talimat verdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, mağdur her vatandaşın takibinin titizlikle yapılması ve uyuşturucu madde ile göçmen kaçakçılığı suçları kapsamında yapılan önleyici faaliyetlerin arttırılması yönünde talimat verdi.

Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla asayiş toplantısı yapan Vali Çelik, 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında il genelinde meydana gelen olayların analiz ve değerlendirmelerine yönelik hazırlanan brifingleri inceledi.

Vali Çelik, aile içi ve kadına karşı şiddet mağduru vatandaşların korunmasına yönelik kurumların işbirliği içerisinde olarak mağdur her vatandaşın takibinin titizlikle yapılması ve uyuşturucu madde ile göçmen kaçakçılığı suçları kapsamında yapılan önleyici faaliyetlerin arttırılması yönünde talimat verdi.

Vali Çelik, vatandaşların huzur ve güvenliğinin teminini sağlayıcı tedbirler ile asayiş, narkotik, kaçakçılık, trafik ve güvenlik olaylarındaki özverili çalışmalarından dolayı katılımcılara teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ