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Güreşçiler Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı ziyaret etti

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İstanbul'da dereceye girerek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan güreşçiler, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı ziyaret etti. Canpolat, güreşçilere başarılar diledi.

İstanbul'da dereceye girerek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan güreşçiler, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen güreş müsabakasında dereceye girerek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan güreşçiler, Ankara'da kendilerine konaklama imkanı sağlayan Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Canpolat'ı makamında ziyaret eden Antrenör Tarık Özdemir ve güreşçilerden İstanbul il 1.'si Muhammed Sabri Korkmaz, İstanbul il 2.'si Saad Vakkas Delibayır, İstanbul il 2.'si Muhammet Burak Arslan, İstanbul il 3.'sü Atanur Doğan Kalın ve İstanbul il 3.'sü Yusuf Emin Hafo, çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Canpolat, Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası güreşçilerinin elde ettiği başarılarla iftihar ettiğini söyledi. Güreşçilerin gösterdiği performanstan mutlu olduğunu dile getiren Canpolat, "Ata sporumuz güreşin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması bizim için oldukça önemlidir. Bu başarıların devamı için biz de üzerimize düşeni yapacağız. Dereceye giren girmeyen tüm sporcularımızı kutlarım. Gençlerin gelecekte de büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum" dedi.

Genç güreşçiler ile toplu fotoğraf çektiren Kadir Canpolat, güreşçilere spor hayatlarında başarılar diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kadir Canpolat İstanbul Türkiye Politika Spor Güncel Haberler

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