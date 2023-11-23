Güney Sudan'da 2024'te yapılacak seçimlerin özgür iradeyi yansıtması gerekiyor

Güney Sudan Birleşmiş Milletler Misyonu (UNMISS) Başkanı Nicholas Haysom, 2024'te yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinin tüm Güney Sudanlıların özgür iradesini yansıtması gerektiğini söyledi. Haysom, liderleri ve halkı sürece ivme kazandırmaya çağırdı.

Güney Sudan Birleşmiş Milletler Misyonu (UNMISS) Başkanı Nicholas Haysom, 2024'te yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinin tüm Güney Sudanlıların özgür iradesini yansıtması gerektiğini söyledi.

UNMISS Başkanı Haysom, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da düzenlediği basın toplantısında, 2011'deki bağımsızlık sonrası yapılacak ilk devlet başkanlığı seçimleri için liderleri ve halkı sürece ivme kazandırmaya çağırdı.

Güney Sudan'da seçimlerin 2024'te ilk çeyreğinde yapılması için tüm siyasi tarafların uzlaşma sağlaması gerektiğini belirten Haysom, "Güney Sudanlı tüm taraflar, liderler ellerini taşın altına koymaz ve 2024'ün ilk çeyreğine kadar anlaşmaya varmazlarsa, Aralık 2024'te özgür, adil ve güvenilir bir seçim öngörmek imkansız olacaktır. Seçimlerin tüm Güney Sudanlıların özgür iradesini yansıtması lazım." dedi.

Ülkede seçimlerin uzun süredir ertelendiğini kaydeden Haysom, seçimlerin Güney Sudanlılar tarafından yönetilmesi ve sahiplenilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Güney Sudan'da seçimle ilgili kurumların yeniden yapılandırılması ile ilgili yenilikleri memnuniyetle karşıladığını ifade eden Haysom, seçimlerin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan uluslararası desteklerin sağlanacağını kaydetti.

Sudan'dan bağımsızlığını elde ettiği 2011'den bu yana Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit tarafından yönetilen Güney Sudan, ???????Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.