Haberler

Gündüz: "Terörsüz Türkiye süreci, yoluna devam etmelidir"

Gündüz: 'Terörsüz Türkiye süreci, yoluna devam etmelidir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Terörsüz Türkiye hedefi, devletimizin bekası milletimizin huzur ve güvenliği için yoluna devam etmelidir" dedi.

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Terörsüz Türkiye hedefi, devletimizin bekası milletimizin huzur ve güvenliği için yoluna devam etmelidir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısında ortaya koymuş olduğu "Terörsüz Türkiye" vizyonunun, ülkenin huzuru, güvenliği ve geleceği açısından son derece önemli ve kıymetli bir irade olduğunu belirten Gündüz, terörün yıllardır millete ödettiği ağır bedellerin ortada olduğunu ifade etti. Gündüz, "Sadece güvenlik alanında değil, ekonomiden sosyal hayata, üretimden kardeşlik hukukuna kadar geniş bir alanda derin yaralar açtığı bilinmektedir. Bu nedenle terörün tamamen ortadan kaldırılması yönünde atılacak her adım, güçlü ve büyük Türkiye hedefinin vazgeçilmez bir parçasıdır. 'Terörsüz Türkiye' anlayışı, milletimizin birliğini güçlendiren, toplumsal huzuru pekiştiren ve geleceğe daha güvenle bakılmasını sağlayan stratejik bir hedeftir. Bu hedef, herhangi bir taviz ya da zafiyet değil; aksine devletin gücünü, milletin kararlılığını ve ortak iradeyi yansıtan güçlü bir duruştur. Şehitlerimizin aziz hatırası ve gazilerimizin fedakarlıkları asla unutulmadan; devletimizin bekasını, milletimizin huzurunu ve ülkemizin geleceğini esas alan bu yaklaşımın desteklenmesi gerektiği açıktır. Türkiye'nin iç cephede güçlü, dış politikada etkin ve ekonomik olarak dirençli bir yapıya kavuşmasının yolu; terörün tamamen gündemden çıkarılmasından geçmektedir. Bu doğrultuda ortaya konulan 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun, milletimizin ortak desteğiyle başarıya ulaşacağına olan inanç tamdır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu

ABD'den Hürmüz'de tarihi geri adım
Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı! Cesede yaptıkları kan dondurdu

Kübra'nın katilleri yakalandı! Genç kıza yaptıkları kan dondurdu
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
PKK adını değiştirdi! Öcalan için de çağrı yaptılar

PKK adını değiştirdi! İşte yeni ismi
ABD'li ucuz uçuş devi iflas etti! 17 bin kişi açıkta kaldı

34 yıllık ucuz havacılık devi iflas etti! 17 bin kişi açıkta kaldı
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi

Bu yakınlaşma ortalığı birbirine kattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

Savaş sonrası bir ilk yaşandı